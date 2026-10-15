SORANO – Un primo incontro conoscitivo tra il sindaco di Sorano, Barbara Belcari, l’assessore all’Agricoltura, Gioietta Zamperini, e Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Durante la visita, il sindaco e l’assessore hanno chiesto attenzione per due corsi d’acqua nella frazione di Sovana, il fosso del Calesine e il fosso Picciolana: il presidente Vanni ha confermato l’impegno dell’ente per un intervento di pulizia già nel prossimo piano delle attività di bonifica.

L’attenzione si è poi spostata su una particolare criticità che preoccupa il paese: nella Via Cava San Rocco, zona Porta dei Merli, il torrente Lente sta progressivamente erodendo un attraversamento fondamentale per la comunità soranese. Per affrontare la criticità non sarà sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria e Vanni ha garantito il supporto del Consorzio per individuare una soluzione strutturale.

Nell’incontro, vista anche la presenza dell’assessore competente, si è parlato anche del settore agricolo nel Comune di Sorano e di nuove strategie per l’irrigazione.