GAVORRANO – La Pro Loco di Gavorrano ha scelto la scrittrice Francesca Falciani alla regia e alla scrittura del nuovo testo teatrale del «Salto della Contessa», in programma nell’agosto 2027.

La profondità del sentire femminile, l’amore per Dante e il legame con Gavorrano saranno i tre fili che si intrecceranno nella costruzione teatrale dell’autrice maremmana.

Forte di una tradizione consolidata, il «Salto della Contessa» si aprirà a una nuova lettura, capace di coinvolgere chi conosce da sempre la manifestazione e chi incontrerà Pia per la prima volta.

La Pro Loco di Gavorrano, custode di un impegno e di una tradizione profondamente legata all’identità del paese, accompagnerà e sosterrà questo nuovo percorso, affidato alla sensibilità intensa e femminile della Falciani.

Dall’incontro con la scrittrice nasce quindi un progetto culturale importante e ambizioso, che mira a valorizzare ulteriormente il paese e a offrire una nuova visione della storia di Pia.

I lavori sono già iniziati e richiederanno un lungo percorso di preparazione, con particolare attenzione a ogni dettaglio. Ulteriori anticipazioni e aggiornamenti saranno condivisi nei prossimi mesi.

Nell’attesa della pubblicazione, vi porgiamo i nostri cordiali saluti, ringraziandovi del vostro sostegno verso l’associazione Pro Loco di Gavorrano.