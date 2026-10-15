GROSSETO – Il Comune ha indetto una procedura per il conferimento di un incarico professionale di Consigliera/e di Fiducia, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale in materia, al fine di individuare una figura professionale specializzata e imparziale, alla quale potersi rivolgere per ricevere supporto e assistenza in caso di discriminazioni e/o molestie, nonché per la tutela della dignità, dell’intimità e dell’onore delle persone.

Consigliera/e di fiducia: chi può partecipare e come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato all’Avviso pubblico, scaricato e debitamente compilato, e presentata entro le ore 10:00 del 27 ottobre 2026.

Tra i requisiti di ammissione, il candidato o la candidata dovranno dimostrare il possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale in materie giuridiche o sociopsicologiche o diploma di laurea a questi equipollenti.

Oppure, in alternativa, come riporta l’Avviso pubblico, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

partecipazione a corsi di perfezionamento , master di livello universitario , diplomi di specializzazione post-laurea o dottorati di ricerca inerenti i temi delle pari opportunità , delle discriminazioni di genere , delle molestie verbali e fisiche sul luogo di lavoro , del benessere organizzativo di durata almeno biennale;

, , o inerenti i temi delle , delle , delle , del di durata almeno biennale; aver maturato almeno 2 anni (24 mesi anche non consecutivi) di specifica esperienza professionale documentabile nei 5 anni precedenti il termine di scadenza per la raccolta delle domande di partecipazione alla presente selezione negli ambiti giuslavoristici, delle pari opportunità, delle discriminazioni di genere, delle molestie verbali e fisiche sul luogo di lavoro, del benessere organizzativo. Non sono compresi tirocini, stage, praticantati, servizio civile, attività di volontariato ed esperienze in lavori socialmente utili. Sarà ininfluente la tipologia d’orario prestata (tempo pieno, part time) e la tipologia di prestazione.

La candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica all’indirizzo PEC del Comune di Grosseto, [email protected], oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente.

Il testo integrale dell’Avviso pubblico e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi – Selezioni.

Le persone interessate sono invitate a consultare l’Avviso integrale per conoscere i requisiti di partecipazione e le ulteriori indicazioni relative alla procedura di selezione.