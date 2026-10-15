GROSSETO – Super anticipo di campionato per il Grifone, che domani era venerdì sfiderà la rivale storica Livorno in terra amaranto per la decima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Come contro il Siena al Franchi la scorsa stagione, al loro seguito i biancorossi non avranno tifosi residenti in Maremma. In classifica i torelli vantano tre punti in più degli avversari, quarti.

“Spero e credo sarà una bella partita – ha detto mister Indiani – perché siamo due squadre che possono farcela diventare, da parte nostra faremo di tutto. Settimana più corta del solito con meno allenamenti, ma cercheremo di recuperare più giocatori possibili. Son curioso di vedere che faranno questi ragazzini nella prima partita in uno scenario da calcio vero come giocare all’Ardenza. Rivincita personale? No, assolutamente, sono andato via da là per scelta personale, non sarò mai un avversario del Livorno, il suo popolo mi è rimasto nel cuore come spero mi diventi quello di Grosseto, e ci sta riuscendo”.

Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 20,30 all’Armando Picchi di Livorno.

Il programma della 10a giornata del girone B di Serie C:

Livorno-Grosseto

Guidonia Montecelio-Forlì

Pianese-Pineto

Reggiana-Torres

Vado-Sambenedettese

Campobasso-Perugia

Latina-Vis Pesaro

Gubbio-Atalanta U23

Ravenna-Spezia

Pescara-Ostiamare

La classifica:

Spezia 25 punti; Ravenna 20; Grosseto 18; Livorno, Torres 15; Reggiana 14; Guidonia Montecelio, Perugia 13; Campobasso, Pescara 12; Forlì, Vado 11; Latina 10; Ostiamare, Atalanta U23 9; Pianese, Pineto, Gubbio 7; Sambenedettese 6; Vis Pesaro 4