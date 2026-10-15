GROSSETO – La solidarietà si costruisce attraverso gesti quotidiani e una rete di collaborazione che unisce cittadini, volontari e associazioni del territorio. È questo il senso di “Dona la Spesa”, l’iniziativa di raccolta alimentare che sabato 17 ottobre coinvolgerà 107 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo.

Per tutta la giornata, soci, clienti e dipendenti Coop potranno contribuire alla raccolta donando prodotti alimentari confezionati, come latte, farina, pasta, riso, tonno e passata di pomodoro, oltre a prodotti per l’igiene personale e la cura della casa. Nei punti vendita saranno allestite delle postazioni presidiate dai volontari delle decine di associazioni locali che partecipano all’iniziativa, insieme a centinaia di soci e dipendenti Coop.

I prodotti raccolti saranno poi affidati alle associazioni di volontariato, che provvederanno a distribuirli alle persone e alle famiglie assistite o a utilizzarli nelle mense, nelle case famiglia e negli empori della solidarietà. Un sostegno concreto che, attraverso la collaborazione tra la Cooperativa e le associazioni locali, raggiunge chi si trova in una situazione di bisogno.

“Dona la Spesa” si inserisce in un percorso di iniziative con cui Unicoop Etruria promuove la partecipazione e il sostegno alle persone più fragili. Accanto alla colletta alimentare, la Cooperativa organizza appuntamenti solidali, come la raccolta di materiale per la scuola e le collette per gli animali.

Supermercati Coop dove si terrà “Dona la spesa”:

TOSCANA: Orbetello; Porto Santo Stefano; Fonteblanda; Albinia; Porto Ercole; Massa Marittima; Gavorrano; Bagno di Gavorrano; Follonica; Castiglione della Pescaia; Ribolla; Scarlino Scalo; Roccatederighi; Montieri; Sassofortino; Sticciano Scalo; Roccastrada; Caldana; Grilli; Monterotondo Marittimo; Grosseto (Maremà, Aurelia Antica, via Pisacane, via Inghilterra, via Emilia, via Ximenes); Rosignano Solvay; Vada; Gabbro; Nibbiaia; Castelnuovo Misericordia; Venturina; San Vincenzo; Cecina; Donoratico; Piombino (via Gori, Salivoli); Riotorto, Suvereto; Campiglia Marittima; Portoferraio; Marina di Campo; Mola; Porto Azzurro; Rio Elba; Capoliveri.

LAZIO: Colleferro; Fara in Sabina; Montopoli di Sabina; Rieti; Genzano; Pomezia; Civitavecchia; Tarquinia; Cerveteri; Roma (Euroma2, Casilino, via Laurentina, Largo Agosta; Via Bettini, Via Franceschini); Civita Castellana, Rignano Flaminio; Campagnano; Vetralla; Fabrica di Roma, Caprarola; Ronciglione; Vignanello; Soriano nel Cimino; Giove; Orte; Allerona; Amelia; Montefiascone; Acquapendente; Fabro Scalo; Viterbo (super e ipermercato).

UMBRIA: San Giustino; Trestina; Foligno; Bastia Umbra; Gualdo Tadino; Collestrada; Perugia (San Sisto, Fontivegge, Cortonese, Ponte San Giovanni); Spoleto; Nocia; Todi; Marsciano; Magione; Umbertide; Orvieto; Terni.