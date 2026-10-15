FOLLONICA – L’Amministrazione comunale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” con inquadramento nell’area degli Istruttori CCNL Funzioni Locali 16/11/2022.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Follonica, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” e sul “Portale unico del reclutamento inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.
La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 dell’11.11.2026 esclusivamente tramite il “Portale unico del reclutamento inPA”.
Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link:
https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Concorso.