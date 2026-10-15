GROSSETO – Sono 811 le famiglie del Comune di Grosseto che beneficeranno della Carta solidale “Dedicata a te” per il biennio 2026-2027, la misura nazionale di sostegno economico destinata ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.

Il contributo previsto è di 500 euro per ciascuna annualità, per un totale di 1.000 euro nel biennio, da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L’elenco dei beneficiari, unico e valido per entrambe le annualità, è stato pubblicato dal Comune di Grosseto sulla base delle indicazioni trasmesse dall’Inps e delle successive verifiche anagrafiche effettuate dagli uffici comunali.

«Dietro questi numeri ci sono 811 famiglie grossetane, persone, genitori, anziani e cittadini che ogni giorno affrontano sacrifici per garantire il necessario ai propri cari – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – In un momento storico nel quale il costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari, poter contare su un contributo di 1.000 euro nell’arco di due anni rappresenta un sostegno importante e tangibile. Parliamo complessivamente di 811mila euro destinati alle famiglie del nostro territorio: risorse che contribuiranno ad alleggerire le spese quotidiane e a sostenere il potere d’acquisto di chi è maggiormente in difficoltà. Voglio sottolineare anche l’importanza della collaborazione tra istituzioni nazionali e amministrazioni locali: è attraverso questa sinergia che le misure di sostegno possono raggiungere concretamente i cittadini. Come amministrazione continueremo a prestare la massima attenzione alle fragilità sociali, perché una città cresce davvero quando è capace di non lasciare indietro nessuno».

Le scadenze da ricordare

Particolare attenzione viene riservata alle modalità di comunicazione e alle scadenze, affinché tutti gli aventi diritto possano usufruire del beneficio senza rischiare di perderlo.

Ecco le scadenze da ricordare:

4 novembre 2026 : attivazione delle carte con la prima ricarica di 500 euro .

: attivazione delle carte con la prima ricarica di . 16 dicembre 2026 : termine entro il quale effettuare il primo utilizzo della carta per mantenere il beneficio relativo al 2026.

: termine entro il quale effettuare il primo utilizzo della carta per mantenere il beneficio relativo al 2026. Aprile 2027 : avvio dell’accredito della seconda ricarica di 500 euro .

: avvio dell’accredito della seconda ricarica di . Dal 1° aprile al 31 agosto 2027 : periodo previsto per il ritiro e/o l’attivazione delle carte non ritirate o non attivate entro il 16 dicembre 2026, ai fini del beneficio 2027, mediante l’effettuazione di un pagamento.

: periodo previsto per il non ritirate o non attivate entro il 16 dicembre 2026, ai fini del beneficio 2027, mediante l’effettuazione di un pagamento. 10 ottobre 2027: termine ultimo per utilizzare integralmente le somme accreditate.

I cittadini ammessi riceveranno una lettera di conferma tramite posta ordinaria.

Per ragioni di riservatezza, i nominativi dei beneficiari sono identificati nell’elenco pubblicato attraverso il numero di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all’ISEE.

Si ricorda infine che l’individuazione dei beneficiari e le eventuali esclusioni sono di esclusiva competenza dell’INPS. Il Comune di Grosseto provvede alle verifiche anagrafiche relative alla residenza e alla composizione dei nuclei familiari e alla comunicazione dell’ammissione al beneficio.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli interessati a consultare l’elenco pubblicato e a rispettare le scadenze previste, per non perdere questa importante opportunità di sostegno economico.

«La Carta “Dedicata a te” costituisce uno strumento prezioso per sostenere le famiglie che attraversano situazioni di vulnerabilità economica – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Carla Minacci – Anche un aiuto apparentemente semplice, come quello destinato alla spesa alimentare, può fare una differenza significativa nella vita quotidiana di un nucleo familiare. Il nostro impegno è quello di garantire un’informazione chiara, puntuale e accessibile, affinché nessuno perda questa opportunità per una mancata conoscenza delle procedure o delle scadenze. Invitiamo quindi tutti i beneficiari a prestare particolare attenzione alle date previste e alle comunicazioni che riceveranno. La tutela delle persone più fragili resta una priorità assoluta della nostra azione amministrativa, che portiamo avanti ogni giorno con responsabilità, sensibilità e attenzione ai bisogni reali della comunità».