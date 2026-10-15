MASSA MARITTIMA – Storia, arte, artigianato e gastronomia si incontrano nel cuore della Maremma con la terza edizione di “Camminare con Gusto”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana e Unioncamere Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione sistema Toscana.

La prima tappa si è svolta a Massa Marittima, con la presentazione alla stampa del walking tour “Massa Marittima: il gioiello di pietra della Maremma”, che ha coinvolto giornalisti, blogger e content creator in un itinerario tra le bellezze del borgo e le attività del centro storico.

Quest’anno la provincia di Grosseto ospita ben tre dei dieci itinerari previsti in Toscana. I percorsi di Massa Marittima, Orbetello e Grosseto sono stati voluti da Confcommercio Grosseto e realizzati in collaborazione con i Centri Commerciali Naturali dei territori interessati, con l’obiettivo di valorizzare le identità locali e rafforzare il legame tra turismo, commercio e ristorazione.

«Promuovere il nostro territorio è un impegno che non si esaurisce mai – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Significa raccontarne le bellezze, ma anche creare opportunità concrete per le imprese, individuare strumenti nuovi per dare visibilità alle attività e contribuire a rivitalizzare le vie del commercio. Il lavoro in rete con i Centri Commerciali Naturali è fondamentale per rendere i nostri centri storici luoghi da vivere, capaci di attrarre visitatori e offrire esperienze autentiche».

Camminare con gusto a Massa Marittima

Il walking tour massetano ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, da piazza Garibaldi alla Cattedrale di San Cerbone, dal Palazzo del Podestà alla Torre del Candeliere, fino ai camminamenti della Fortezza e al quartiere di San Pietro all’Orto. Accanto al patrimonio storico-artistico, spazio alle attività economiche che custodiscono e rinnovano l’identità del borgo.

Ad accogliere i partecipanti sono stati il ristorante Vanni 1905, con salumi, formaggi locali e crostini toscani, e il bistrot Bike Garage, con la tradizionale pappa al pomodoro. Il percorso ha valorizzato anche le botteghe artigiane Lo Scarabeo e Truschino, il negozio di abbigliamento Ugolini e si è concluso con un aperitivo all’Enoteca Il Bacchino.

«Da questo walking tour ci aspettiamo l’opportunità, per le persone che verranno a trovarci, di conoscere non solo le bellezze storico-artistiche, ma anche le proposte del commercio e della ristorazione – afferma Alessandro Ugolini, presidente del Centro Commerciale Naturale di Massa Marittima –. Accompagnare i visitatori alla scoperta delle nostre attività significa far conoscere le persone che ci lavorano, le loro proposte e la qualità dell’offerta locale, dando nuove occasioni di visibilità alle imprese del centro storico».

Il progetto prevede che ogni itinerario possa essere ripercorso anche autonomamente, oltre la giornata di presentazione. A Massa Marittima, i visitatori possono trovare i QR Code negli esercizi del centro storico, inquadrare il codice e seguire il percorso secondo i propri tempi, scoprendo monumenti, botteghe e attività della città.

«Quest’anno partiamo dalla Maremma, un territorio che offre un patrimonio straordinario da scoprire con la giusta lentezza – commenta Daniela Mugnai, ufficio stampa di Vetrina Toscana –. I walking tour permettono di apprezzare le bellezze storico-artistiche della Toscana e, allo stesso tempo, di incontrare le tradizioni enogastronomiche e le realtà locali. È un modo per vivere i luoghi in maniera più consapevole, mettendo in relazione cultura, turismo e produzioni del territorio».

Le prossime tappe di “Camminare con gusto”

Dopo Massa Marittima, il calendario di “Camminare con Gusto” proseguirà il 20 ottobre a Montepulciano, con “Montepulciano set a cielo aperto”, e il 27 ottobre a Barberino Tavarnelle, con “Barberino Tavarnelle: i segreti di un borgo unico”. Il 5 novembre sarà la volta delle Ville della Lucchesia, con “Le Ville della Piana di Lucca tra storia e sapori unici”, mentre il 10 novembre l’iniziativa tornerà in provincia di Grosseto, a Orbetello, con “Orbetello, la Città-Nave: tra mura etrusche, laguna e fortezze spagnole”.

Il percorso toccherà poi Montemurlo il 18 novembre, con “Montemurlo: dal Medioevo alla tavola – storia, tradizioni e sapori del territorio”, e Piombino il 25 novembre, con “Piombino tra storia, gusto e identità della Val di Cornia”. Il 1° dicembre sarà protagonista Grosseto, con “Grosseto a passo lento: storie e gusto nel cuore delle mura Medicee”. Si proseguirà il 3 dicembre a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno, con “Gusto in Cammino: Destinazione Staffoli”, per concludere il 10 dicembre a Livorno con “Garibaldi: storia, botteghe e sapori del cuore autentico di Livorno”.

“Camminare con Gusto” racconta una Toscana da vivere, non soltanto da visitare. Ogni itinerario porta persone nei centri storici, valorizza le attività commerciali e della ristorazione e crea nuove opportunità per le imprese. Perché un territorio è vivo quando le sue strade si animano e le sue attività diventano parte dell’esperienza di chi lo visita.