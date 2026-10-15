CAPALBIO – Si rinnova il sostegno dell’amministrazione comunale agli studenti meritevoli della scuola media di Capalbio. Ieri pomeriggio, mercoledì 14 ottobre, nella sala del Consiglio comunale si è svolta la premiazione dei giovani che hanno brillato durante il percorso scolastico 2025-2026, conseguendo una votazione all’esame finale pari o superiore al 9.

“I più sentiti complimenti ai nostri studenti meritevoli – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -. Con grande entusiasmo consegniamo le borse di studio, incentivando così la loro crescita e premiando il loro impegno e la serietà con cui hanno raggiunto questo importante traguardo. Ovviamente, ci auguriamo che questo sia solo un punto di partenza e che davanti a loro ci sia un lungo percorso fatto di successi e soddisfazioni”.

Oltre mille euro saranno distribuiti a Giacomo Baggiossi, Giacomo Casola, Gaia Del Sorbo, Eduard Nico Dolhescu, Andi Domi, Umberto Francavilla, Giulia Pasquarelli, David Rosi e Aurora Vallera.

Le risorse, erogate in forma di “buoni”, potranno essere utilizzate per l’acquisto di materiale didattico alla Tabaccheria Murri, in piazza E. Zucchi a Capalbio, e alla SR di Petti Simone e Rachele, in via Pedemontana a Borgo Carige.

“Prosegue il sostegno dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla Scuola, Patrizia Puccini – agli studenti meritevoli. Promuovere il loro impegno significa investire sul loro e sul nostro futuro. Ai premiati, e così come a tutti i loro coetanei capalbiesi, auguriamo di proseguire nella loro crescita culturale, coltivando sempre passione e curiosità verso la conoscenza”.

“Per l’ottavo anno consecutivo l’amministrazione premia gli studenti meritevoli – spiega l’assessore con delega al Bilancio, Federico Bordo -. Nei primi quattro anni le borse di studio erano finanziate dalle donazioni, mentre dal 2023 le risorse arrivano direttamente dal Comune. E questo perché abbiamo voluto consolidare il sostegno economico, inserendolo espressamente nel bilancio”.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Francesca Iovenitti. “Un appuntamento importante – dice la dirigente scolastica Iovenitti – che consolida il rapporto tra il Comune e il mondo della scuola. L’amministrazione comunale, che ringrazio sentitamente, si dimostra ancora una volta attenta e sensibile nei confronti dei nostri studenti”.