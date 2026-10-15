SCARLINO – Il Comune, attraverso la gestione del complesso agricolo forestale regionale Bandite di Scarlino, ha pubblicato due bandi di gara per la vendita della legna da ardere ricavabile da due lotti boschivi situati nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia.

La prima procedura riguarda un lotto boschivo in località Poggio Spada, con una superficie di circa 7,19 ettari. Il prezzo posto a base d’asta è di 19.909,11 euro.

Il secondo bando interessa la località Poggio Quercetona, dove è previsto un intervento di miglioramento della sughereta su una superficie netta di 36,45 ettari. In questo caso il prezzo a base d’asta è di 20.062 euro.

Entrambe le procedure prevedono la vendita mediante pubblico incanto, con aggiudicazione all’offerta economica più elevata rispetto alla base d’asta. Possono partecipare le imprese forestali in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi. Per entrambe le gare è obbligatorio effettuare un sopralluogo nelle aree interessate, previo appuntamento con il personale delle Bandite di Scarlino.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Scarlino, in piazza Martiri d’Istia 1, entro venerdì 20 novembre 2026, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

I due bandi, i capitolati d’oneri e la documentazione necessaria per partecipare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino, www.comune.scarlino.gr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente“, alla voce “Bandi di gara e contratti“.

Per ulteriori informazioni e per concordare i sopralluoghi è possibile contattare l’ufficio delle Bandite di Scarlino al numero 0566 866190.