GROSSETO – Quattrocentotrentasei banconote false, per un valore di oltre 14.600 euro. È il bilancio dei sequestri di banconote false a Grosseto e in provincia nell’ultimo anno, fatti dal Comando provinciale della Guardia di finanza. I falsi più diffusi in Maremma sono quelli da 20 euro.

I tagli più falsificati

In testa alla classifica dei sequestri ci sono i biglietti da 20 euro: 258 banconote, per un valore di 5.160 euro. Seguono quelli da 50 euro, con 145 banconote per 7.250 euro. Infine ci sono i tagli da 100 euro: 21 biglietti, per un totale di 2.100 euro.

I comuni più colpiti

Il fenomeno ha toccato soprattutto sei comuni: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Monte Argentario, Arcidosso e Castel del Piano. Si tratta quindi del capoluogo, delle principali località della costa e dell’Amiata.

Dove circolano i soldi falsi

Le banconote sequestrate erano state usate soprattutto per fare acquisti. Molte erano finite nelle casse di centri commerciali, supermercati e grande distribuzione. Altre erano state spese nelle agenzie di money transfer, nelle stazioni di servizio, negli alberghi, nei ristoranti e nei bar, e anche nelle biglietterie dei tour operator della provincia. Una parte, invece, era stata ritirata dagli istituti di vigilanza o versata nelle casse continue delle banche.

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Le indagini con la Banca d’Italia

Un aiuto importante alle indagini arriva dalla collaborazione con il Centro nazionale analisi della Banca d’Italia. Il Centro invia periodicamente ai reparti della Guardia di finanza le banconote già riconosciute come false. I finanzieri le analizzano per scoprire eventuali collegamenti con reati commessi in provincia di Grosseto.

L’obiettivo delle Fiamme gialle è ricostruire tutta la filiera del falso. Vogliono cioè individuare dove vengono prodotte le banconote e chi le distribuisce, e verificare se dietro ci sono casi di riciclaggio di denaro sporco.

Perché è importante

La lotta alle banconote e alle monete false è uno dei compiti principali della Guardia di finanza. Serve a proteggere il corretto funzionamento dei mercati e la fiducia dei cittadini nella moneta. Combattere i falsi, conclude la nota delle Fiamme gialle, rende l’euro più affidabile e sicuro.

Come riconoscere una banconota falsa

Per verificare se una banconota è autentica, la Banca d’Italia consiglia il metodo “toccare, guardare, muovere”.

Toccare. La carta delle banconote vere ha una consistenza e un suono particolari. L’immagine principale, le scritte e la cifra grande del valore sono stampate in rilievo e si sentono al tatto.

Guardare. In controluce compaiono la filigrana con il ritratto di Europa, il valore della banconota e il filo di sicurezza. Nei biglietti da 20, 50 e 100 euro, quelli più falsificati in Maremma, c’è anche una finestra in alto nell’ologramma che in trasparenza mostra il ritratto di Europa.

Muovere. Inclinando la banconota, la striscia argentata a destra mostra la cifra del valore e il simbolo dell’euro. Il numero in basso a sinistra, di colore verde smeraldo, cambia colore fino al blu scuro, e lungo la cifra si vede una luce che si sposta in verticale.

La Banca d’Italia raccomanda di controllare sempre più elementi insieme e, nel dubbio, di confrontare la banconota con una sicuramente vera.

Cosa fare con una banconota sospetta

Chi riceve in pagamento una banconota sospetta può rifiutarla e chiederne un’altra. Chi si accorge di averne una non deve provare a spenderla, perché commetterebbe un reato. Va invece consegnata allo sportello di una banca, di un ufficio postale o di una filiale della Banca d’Italia, oppure alle forze dell’ordine. Chi la consegna riceve un verbale di ritiro. La banconota viene poi controllata dal Centro nazionale analisi della Banca d’Italia: se risulta vera, il valore viene rimborsato; se è falsa, il rimborso non c’è.

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