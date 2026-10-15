GROSSETO – Un confronto operativo di altissimo livello per chiarire adempimenti, verifiche e novità normative che interessano da vicino il comparto dell’intermediazione immobiliare. Un evento impreziosito dall’eccezionale partecipazione della Banca d’Italia per il tramite dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif).

Martedì 20 ottobre, a partire dalle ore 9, la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto ospiterà il seminario tecnico dal titolo “Antiriciclaggio: Guardia di Finanza e Uif illustrano adempimenti e verifiche per gli agenti immobiliari”, organizzato da Fimaa Grosseto (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) e Confcommercio Grosseto.

L’iniziativa rappresenta una preziosa opportunità di aggiornamento per tutti gli operatori del settore, chiamati a misurarsi con obblighi di vigilanza e procedure di conformità sempre più rigorosi e dettagliati, confermando la centralità di Fimaa Grosseto Confcommercio come punto di riferimento costante a tutela e supporto dell’imprenditoria del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

Il programma della mattinata, moderato dal direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando, si aprirà con i saluti istituzionali del presidente provinciale di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e del presidente di Fimaa Grosseto, Luciano Bianchi. A seguire, spazio alle relazioni tecniche affidate a figure di primo piano del panorama nazionale e territoriale: interverranno Santino Taverna, presidente nazionale di Fimaa; il Tenente Colonnello Nicola Coletta, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Grosseto; la Dott.ssa Alessandra Cuzzocrea, dirigente dell’UIF di Banca d’Italia e l’avvocato Daniele Mammani, consulente legale nazionale di Fimaa. A chiusura dell’evento si terrà un’ampia sessione di domande e risposte aperta alle richieste di approfondimento da parte della platea.

“Desidero anzitutto ringraziare il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Diego Patriarca per la collaborazione offerta e Banca d’Italia per aver regalato a Grosseto la possibilità, più unica che rara, di confrontarsi direttamente con UIF. L’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio costituisce oggi un parametro imprescindibile di serietà e affidabilità per chiunque operi nel mercato della mediazione – commenta Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa Grosseto –. Il nostro obiettivo è fare in modo che ciascun agente immobiliare abbia piena consapevolezza degli strumenti e delle procedure da adottare, trasformando un adempimento burocratico in una garanzia di tutela per sé e per i propri clienti. La presenza dei vertici nazionali della Federazione, affiancata dalle massime autorità di controllo come la Guardia di Finanza e la UIF di Banca d’Italia, dimostra l’attenzione concreta che riserviamo quotidianamente alla crescita e alla salvaguardia professionale dei nostri associati”.

“La sinergia tra mondo associativo, istituzioni territoriali e organi di controllo dello Stato è la chiave di volta per assicurare un mercato trasparente, sano e competitivo in tutta la provincia – dichiara Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. Questo convegno di assoluto livello ribadisce la volontà ferma di Confcommercio di porsi quale interlocutore istituzionale serio e propositivo, capace di dialogare costruttivamente ai tavoli più autorevoli del nostro territorio e del Paese per difendere e valorizzare il lavoro onesto delle nostre imprese e dei nostri professionisti. La cultura della legalità non può ridursi a un mero elenco di formalità burocratiche o a un peso per chi fa impresa, ma deve diventare il terreno condiviso su cui costruire sviluppo solido e duraturo per l’intera comunità maremmana”.

“In uno scenario economico complesso, supportare le imprese e i liberi professionisti significa anzitutto metterli nelle condizioni di operare in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Come Confcommercio Grosseto lavoriamo costantemente per offrire un’assistenza qualificata che risponda alle reali esigenze delle attività commerciali, turistiche, dei servizi e delle professioni. Questo incontro testimonia ancora una volta il valore di fare rete con le istituzioni e con le forze dell’ordine per diffondere una cultura della legalità e della trasparenza, elementi cardine per valorizzare il tessuto economico locale e sostenere le aziende sane della nostra provincia”.

Ingresso libero, aperto a tutti gli agenti immobiliari previa registrazione presso gli uffici Fimaa di Confcommercio Grosseto.