GROSSETO – Aveva lavorato prima per un agriturismo nella zona di Scansano, poi per due imprese d’autobus, a Firenze e Grosseto, come autista. Infine si era licenziato ed era tornato in Maremma. E qui a Grosseto è stato trovato morto, venerdì 9 ottobre, dietro l’ospedale Misericordia di Grosseto.

La ricostruzione dell’amica

È un’amica a ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo di 54 anni trovato cadavere in un terrapieno dietro l’ospedale nuovo.

«L’ho sentito l’ultima volta il 4 di ottobre – racconta – mi aveva detto di essere a Scandicci immobilizzato a letto per la sua malattia».

Il ritorno in Maremma

Invece era tornato in Maremma, dove aveva vissuto a lungo quando lavorava in un agriturismo di Scansano, tanto che, anche quando era tornato a Firenze, aveva mantenuto qui la sua residenza e il suo medico curante. «Eta nato tra i monti, in un paesino delle Dolomiti, ma amava il mare».

«Il perché fosse tornato a Grosseto io non lo so. Ad alcuni conoscenti aveva detto di avere delle cose da sistemare. Alla luce di quanto successo questa frase assume un altro significato».

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Il lavoro tra Firenze e Grosseto

L’uomo, dopo aver lavorato a Scansano, era tornato a Firenze, dove aveva preso l’abilitazione e lavorava per una ditta di autobus, poi si era licenziato per venire a lavorare a Grosseto per un’altra azienda di trasporti. «Alla lunga però non si era trovato bene ed era tornato a Scandicci. Qui aveva affittato una camera da una donna che viveva con la figlia, ed era tornato a lavorare sugli autobus».

Poi, uno degli esami del sangue di routine aveva evidenziato la presenza di una grave malattia. A marzo era stato un mese in ospedale al Torregalli per curarsi. Con la terapia costisonica i valori erano tornati normali, ma quando è uscito era spossato. «Lui faceva la tratta Firenze-Norimberga, molto pesante. Il titolare dell’azienda gli aveva detto di curarsi, che poi al rientro avrebbero trovato un altro modo per impiegarlo».

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L’ultimo mese a Scansano

A fine agosto ha deciso di licenziarsi ed è tornato a Scansano. «A me però diceva di essere allettato a Scandicci, tanto che io cercavo di scuoterlo, dicendogli che doveva farsi vedere da qualcuno perché secondo me era depresso, e che se voleva potevo ospitarlo io, come fatto in passato – racconta l’amica -. Purtroppo proprio per questo motivo finivamo sempre per litigare. Mi rispondeva che non ero un medico e che dovevo accettare la sua scelta di vita». L’uomo aveva infatti deciso di rinunciare al trattamento terapeutico.

«Mi chiedo chi abbia visto in un mese a Scansano. Ho parlato con la titolare dell’agriturismo dove aveva lavorato e mi ha detto che l’ultima volta si erano incontrati a luglio. In passato aveva avuto delle relazioni con due donne divorziate di una trentina d’anni che abitavano in provincia di Grosseto. La prima cercava una storia senza impegno, e quindi, pur soffrendo visto che era molto coinvolto, lui col tempo si era allontanato. Un’altra donna invece gli chiedeva spesso un sostegno economico, e alla lunga, lui aveva deciso di troncare la relazione».

L’albergo, l’auto venduta e le domande dell’amica

Tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, da Scansano si è trasferito in un albergo a Grosseto. Ha anche venduto l’auto (una Toyota Yaris) che a fine agosto ancora aveva, come confermerebbero alcuni testimoni. «Perché? Perché vendere l’auto? Non poteva trattarsi di una questione di soldi, un autista che fa il suo tipo di lavoro guadagna bene, anche 3.500 euro. Tra l’altro lui con l’auto arrivava ovunque. A maggio eravamo andati ad una mostra al giardino dell’orticultura e lui era preoccupato di dove avremmo lasciato la macchina perché temeva di non farcela a piedi. Quindi perché vendere l’auto e poi farsi a piedi il tratto sino al posto dove l’hanno trovato? Come ci è arrivato? Chi ce l’ha portato lì? Io posso anche credere che si sia ucciso (per quanto, una coltellata nel petto…), ma non credo sia successo lì, un posto di passaggio, per nulla intimo, in cui avrebbero potuto vederlo e dissuaderlo. Forse è morto altrove, poi magari chi era con lui si è spaventato e l’ha scaricato dove è stato trovato». Un mistero dunque che non è detto l’autopsia riesca a sciogliere.

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