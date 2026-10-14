GROSSETO – Viveva in provincia di Grosseto, ma doveva ancora scontare più di 12 anni di carcere per un omicidio commesso con un fucile oltre 20 anni fa. È uno dei tre arresti messi a segno nelle ultime settimane dalla Squadra mobile di Grosseto, impegnata a eseguire gli ordini di carcerazione per pene definitive. Gli altri due arrestati sono stati condannati per spaccio di droga.

L’omicidio a Caivano

L’arresto più rilevante riguarda un uomo domiciliato in provincia di Grosseto. Deve scontare una pena residua di 12 anni e nove mesi di reclusione per un omicidio. Lo aveva commesso con un fucile a Caivano, in provincia di Napoli, il 1° gennaio 2002.

Spaccio tra il 2017 e il 2020

Il secondo arrestato deve scontare quattro anni e 22 giorni di reclusione e pagare una multa di 17.900 euro. La condanna riguarda la detenzione e lo spaccio di droga a Grosseto tra agosto 2017 e marzo 2020.

Sei anni e il sequestro di droga

Il terzo arresto riguarda un uomo condannato a sei anni di reclusione e a una multa di 16.000 euro, sempre per detenzione e spaccio di droga. In questo caso i reati sono stati commessi a Grosseto nel 2015 e poi tra gennaio e settembre 2025.

L’arresto è il risultato di un’indagine della stessa Squadra mobile. Durante una perquisizione a casa dell’uomo, gli agenti avevano sequestrato circa 700 grammi di eroina, altrettanti di hashish e 250 grammi di marijuana. Avevano trovato anche diverse boccette di metadone e una consistente somma di denaro.

In carcere a Grosseto

Dopo gli arresti, tutti e tre sono stati portati nella casa circondariale di Grosseto, dove ora sconteranno la pena.

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