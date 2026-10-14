FOLLONICA – Immaginare una città capace di accogliere, creare relazioni e prendersi cura delle persone e dei luoghi. È questo il filo conduttore del nuovo anno di Sou Follonica, la Scuola di Architettura per Bambini promossa da Cantiere Cultura Follonica in collaborazione con Farm Cultural Park, che ha presentato il programma delle attività dedicate al tema “La città gentile”.

Un percorso multidisciplinare che porterà i partecipanti a esplorare gli spazi urbani e le relazioni che li animano, attraverso esperienze pratiche, laboratori creativi e il contributo di ospiti provenienti da ambiti differenti e che è stato presentato alla città durante l’open day del 9 ottobre scorso.

“L’obiettivo – dichiara la direttrice di Sou Follonica, Barbara Catalani – è stimolare uno sguardo nuovo sulla città, coinvolgendo bambini e bambine nella riflessione su come gli spazi pubblici possano diventare più accoglienti, accessibili, inclusivi e capaci di favorire l’incontro”.

“Il programma attraverserà molti aspetti della vita urbana: dalle mappe delle emozioni all’architettura dell’incontro, dalla segnaletica della gentilezza ai monumenti dedicati ai piccoli gesti, dal verde che cura fino alla realizzazione di un manifesto della città gentile. Le attività metteranno in dialogo linguaggi ed esperienze diverse”.

“Si passerà dall’espressione corporea e fisica con Multiverso Arte alla progettazione di pocket park con Petra Paoli; dalla street art della Street Levels Gallery al valore collettivo del ricamo con Ilaria Margutti; dal cucinare insieme attraverso il progetto Tortellaut alla progettazione di occasioni d’incontro con Spazi Ragazzi. Un programma che intende superare i confini tradizionali dell’architettura per intrecciarla con arte, ambiente, creatività e socialità”.

“Perché progettare una città gentile significa anche interrogarsi su come ci muoviamo, come ci incontriamo, quali luoghi scegliamo di condividere e quale attenzione riserviamo alle persone e agli spazi che abitiamo ogni giorno”.

“Il percorso si arricchirà inoltre grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto e al progetto Abitare il Paese, attraverso una collaborazione con la sezione Architettura dell’Istituto artistico di Grosseto. Un’occasione per mettere in relazione esperienze formative diverse e promuovere una riflessione condivisa sul futuro delle città, riconoscendo ai più piccoli un ruolo attivo nella loro progettazione”.

“Sou, con il suo approccio educativo, invita infatti a considerare bambini e bambine non soltanto come destinatari degli spazi urbani, ma come persone capaci di osservarli, interpretarli e immaginare trasformazioni concrete. La città gentile diventa così un orizzonte da costruire insieme, attraverso l’ascolto, la partecipazione e la sperimentazione.”

L’appuntamento con la prima lezione è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 16.30, alla Scuola secondaria Pacioli di Follonica in via Gorizia.

Per informazioni sulle attività e per le iscrizioni è possibile scrivere a [email protected].

Sou Follonica è un progetto di Cantiere Cultura Follonica in collaborazione con Farm Cultural Park e con il contributo di Fondazione Cr Firenze.