CASTEL DEL PIANO – La messa in sicurezza e l’ammodernamento del tracciato stradale della SP64 nel Comune di Castel del Piano (Gr) in località Magliesi sarà possibile grazie a un incremento di quasi un milione di euro delle risorse del fondo geotermico destinate al progetto, incremento reso possibile da un decreto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, firmato nei giorni scorsi.

Il decreto approva un atto integrativo che modifica l’accordo di programma del 2019 riguardo alla SP64.

Il progetto prevede l’adeguamento del tracciato plano-altimetrico alle normative vigenti, con ampliamento della sede stradale e interventi su alcuni tratti caratterizzati da curve. Inizialmente era stato previsto un finanziamento di € 2.922.800, che successivamente è stato ritenuto non sufficiente a coprire l’intero costo dell’opera a causa dell’aumento del prezzo delle materie prime e dei maggiori costi necessari per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo. È stato stimato un aumento dei costi pari a € 977.200, che ha portato il valore complessivo dell’intervento a € 3.900.000.

Secondo l’atto integrativo la Provincia di Grosseto svolgerà le funzioni di soggetto attuatore dell’intervento, mentre la copertura finanziaria dell’intervento integrativo verrà assicurata con le risorse del fondo geotermico derivante dalla produzione 2022, 2023 e 2024.

I lavori per la realizzazione dell’intervento sono già stati avviati.

“Questo intervento – ha detto il presidente Giani – dimostra concretamente come le risorse generate dalla geotermia ritornino direttamente a beneficio dei cittadini e delle comunità locali. Grazie al fondo geotermico possiamo sostenere investimenti che vanno a diretto beneficio della popolazione e delle imprese che operano nei territori geotermici, e questo sottolinea, ancora una volta, il valore della geotermia per la Toscana. Parliamo di una fonte energetica pulita, rinnovabile e identitaria, che fa della nostra regione un punto di riferimento nazionale”.

“Il percorso di sviluppo intrapreso in questi anni – aggiunge – e consolidato attraverso l’intesa con Enel Green Power per il rinnovo delle concessioni ci permette di guardare al futuro con stabilità. Grazie al piano di investimenti tecnologici e minerari da circa 3 miliardi di euro in vent’anni non solo puntiamo a coprire il 40% del fabbisogno energetico regionale da fonte geotermica, ma garantiamo positive ricadute economiche e compensazioni per i territori”.