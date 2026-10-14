GROSSETO – Cisl Grosseto avvia un percorso di approfondimento delle proposte contenute nel Libro verde per il Patto sociale, mettendole in relazione con i dati e le caratteristiche economiche e sociali della provincia e propone la contrattazione territoriale.

Il Libro verde “Idee al lavoro – costruiamo insieme l’Italia di domani” è il documento con cui Daniela Fumarola e la segreteria nazionale Cisl hanno aperto una discussione sul futuro del Paese e sulla costruzione di un nuovo Patto sociale. Non una piattaforma chiusa né un insieme di ricette già definite, ma una base di confronto su salari, produttività, formazione, politiche industriali, demografia, welfare e partecipazione, da discutere con istituzioni, imprese, lavoratori e società civile.

“La sfida adesso è portare quelle proposte dentro i territori – afferma Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – perché i grandi problemi nazionali assumono caratteristiche diverse da provincia a provincia. Se vogliamo costruire un Patto sociale vero, dobbiamo partire dalle condizioni concrete in cui vivono e lavorano le persone”.

Il primo tema riguarda salari, qualità del lavoro e produttività. I dati dell’Osservatorio Cisl Grosseto mostrano una situazione particolare: nel 2025 gli occupati in provincia sono stati circa 100mila, 900 in più rispetto all’anno precedente, mentre la disoccupazione è scesa al 4,9%. Ma la retribuzione media annua dei dipendenti, ultimo dato disponibile, è pari a 17.272 euro, oltre 5.100 euro in meno rispetto alla Toscana e oltre 6.300 rispetto alla media nazionale. Le giornate retribuite rappresentano inoltre il 71,3% di quelle teoricamente lavorabili, un dato sul quale incidono stagionalità e discontinuità occupazionale.

“A Grosseto il problema non è soltanto creare occupazione, ma aumentare il valore del lavoro – sottolinea Gobbi –. Se cresce il numero degli occupati, ma i redditi rimangono sensibilmente inferiori alla media regionale e nazionale, dobbiamo interrogarci sulla struttura della nostra economia, sulla qualità dell’occupazione e sulla capacità di produrre e redistribuire maggiore valore”.

Il Libro verde individua proprio nella debole diffusione della contrattazione decentrata uno dei limiti del sistema italiano. Il secondo livello dovrebbe permettere, infatti, di collegare salari, produttività, organizzazione del lavoro, welfare e partecipazione e, quando la contrattazione aziendale non è praticabile, il documento propone di sviluppare forme di contrattazione territoriale, di distretto e di filiera.

“In una provincia come la nostra questo tema è particolarmente importante”, rimarca Gobbi. “Il tessuto produttivo è composto in larga parte da piccole imprese, nelle quali spesso la contrattazione aziendale è difficile da sviluppare. In questi casi, la contrattazione territoriale può diventare una risposta concreta”.

Un esempio evidente è rappresentato dal turismo. “Alberghi, ristorazione, stabilimenti balneari e servizi sono spesso realtà di dimensioni ridotte – dice il segretario generale di Cisl Grosseto –, ma insieme costituiscono una delle principali filiere economiche della provincia. Una contrattazione territoriale, come da tempo richiede la Fisascat, potrebbe consentire di affrontare insieme questioni che la singola azienda difficilmente riesce a governare da sola: continuità occupazionale, formazione, welfare, organizzazione del lavoro, produttività e salari”.

“Il nostro obiettivo – spiega Sara Tosi, Segretaria Generale Fisascat Grosseto – è superare una lettura del turismo basata solo sul numero delle presenze e ragionare di più sul valore del prodotto e sulla qualità dell’occupazione: se allunghiamo la stagione, aumentiamo le competenze e miglioriamo l’organizzazione delle imprese, dobbiamo tradurre questo valore anche in lavoro più stabile e meglio retribuito, perché produttività e salari devono crescere insieme”.

Per Cisl Grosseto proprio la capacità di trasformare indicazioni nazionali in strumenti adeguati alle caratteristiche dei territori deve caratterizzare il percorso del Libro verde in provincia di Grosseto.

“Il nostro compito – continua Gobbi – è declinare la cornice data dal Libro verde nella realtà della Maremma e dell’Amiata. Non possiamo copiare modelli pensati per territori dominati dalla grande impresa, ma costruire soluzioni coerenti con il nostro tessuto economico e sociale”.

Attraverso un confronto costante che trova spazio nel percorso verso il “Patto per la Maremma” proposto da Cisl Grosseto un anno fa, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e altri soggetti del territorio.

“Il ‘Patto per la Maremma’ – conclude Simone Gobbi – può diventare il contesto in cui tradurre queste idee in obiettivi concreti. Non vogliamo limitarci a descrivere i problemi; vogliamo costruire insieme strumenti per aumentare produttività, qualità del lavoro e salari. Perché una provincia cresce davvero non solo quando aumenta il numero degli occupati, ma quando il lavoro consente alle persone di vivere, progettare il futuro e scegliere di restare sul territorio”.