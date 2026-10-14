PITIGLIANO – Sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Pitigliano, un intervento da 270mila euro finanziato interamente con risorse comunali, destinato a migliorare la sicurezza dei pedoni e l’accessibilità degli spazi pubblici.

Il progetto interessa l’area intorno all’ospedale, con interventi in via Maddalena Ciacci e via Fabriziani e prevede la realizzazione di un marciapiede largo 1,20 metri, che consentirà di percorrere a piedi e in sicurezza l’intero perimetro della struttura sanitaria. Un risultato reso possibile anche grazie alla cessione al Comune della porzione posteriore del giardino dell’ospedale.

Le risorse impiegate dall’amministrazione comunale provengono dai fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sicuri e agevoli per tutti, a partire dalle persone con difficoltà motorie, dagli anziani e da chi accompagna familiari e pazienti presso la struttura sanitaria.

«L’intervento risponde a un’esigenza concreta del paese. – spiega Alessio Celata, assessore ai Lavori Pubblici – In diverse zone di Pitigliano, infatti, i marciapiedi sono assenti oppure si interrompono, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata e a condividere gli spazi con i veicoli, creando situazioni di difficoltà e di rischio concreto per chi si muove a piedi. La realizzazione di nuovi percorsi pedonali rappresenta quindi un passo importante per migliorare la sicurezza e la qualità della mobilità urbana. L’intervento intorno all’ospedale è particolarmente significativo, perché riguarda un luogo frequentato ogni giorno da tante persone, comprese quelle che possono avere maggiori difficoltà negli spostamenti, come anziani, bambini, disabili».

«L’opera si inserisce in una strategia più ampia, che punta a costruire progressivamente una rete di collegamenti pedonali continua e funzionale, dalla zona della nuova Coop, passando per piazza Nenni, fino a San Michele. – prosegue l’assessore Celata – Questo intervento rappresenta un inizio, perché sul fronte dei marciapiedi a Pitigliano c’è ancora tanto da fare e l’impegno dovrà proseguire nei prossimi anni. Mi piacerebbe che la realizzazione di nuovi marciapiedi diventasse un obiettivo condiviso e costante nel tempo, al di là delle singole amministrazioni. Sarebbe importante che ogni legislatura si ponesse un traguardo concreto, impegnandosi a realizzare un determinato numero di chilometri di nuovi percorsi pedonali. Anche attraverso piccoli passi, portati avanti con continuità, si può costruire una rete più sicura e accessibile per tutti».