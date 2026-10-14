CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una vera e propria maratona letteraria, con voci diverse che si alternano per leggere i brani più belli delle opere di Carlo Fruttero. È questo l’obiettivo dell’incontro che la Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata sta organizzando, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, che ospiterà l’evento, la Biblioteca “Gaetano Badii” di Massa Marittima e l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isgrec) per giovedì 22 ottobre, dalle 16 alle 19.

Una manifestazione per la quale si ricercano lettori. C’è tempo fino a domenica 18 ottobre per contattare la Biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia e manifestare la propria disponibilità a leggere uno o più brani e partecipare così alla maratona che rientra nel progetto “Trame in Rete. Le Biblioteche leggono Fruttero”.

“Il progetto di promozione della lettura di quest’anno – dice Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – è più che mai un progetto collettivo, che coinvolge lettori, appassionati dell’autore, bibliotecari e operatori culturali tessendo una vera e propria trama attorno alla figura di Carlo Fruttero. La maratona di lettura che abbiamo organizzato a Castiglione della Pescaia, luogo del cuore del nostro autore, che ha vissuto molto tempo a Roccamare, è un modo per celebrarlo, per ricordare le sue opere, ma anche per creare comunità e occasioni di socializzazione”.

Chi fosse interessato a prendere parte alla staffetta letteraria può comunicarlo, entro venerdì 18 ottobre, alla Biblioteca di Castiglione della Pescaia, inviando un’email a [email protected].

La maratona di lettura ad alta voce, che è a ingresso libero e gratuito per tutti i partecipanti, apre una serie di iniziative che portano nel vivo il progetto “Trame in Rete”, che si avvale della prestigiosa collaborazione del Club Fruttero della Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori.