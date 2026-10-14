GROSSETO – Un atleta di kung fu di Grosseto sulla pista dello Stadio Olimpico, tra i migliori d’Italia. È Lorenzo Monaci, 25 anni, premiato sabato 3 ottobre a Roma durante la quinta edizione della Cerimonia dei campioni Libertas. Monaci si allena da sette anni alla Hung Sing Martial Arts di Grosseto, seguito dal capo istruttore sifu Matteo Sargentoni.

Tra i 3.000 campioni Libertas

Durante la cerimonia il Centro nazionale sportivo Libertas ha celebrato 3.000 atleti e, con loro, il lavoro quotidiano delle associazioni sportive sul territorio. Tra queste c’era la Hung Sing Martial Arts, che ha portato a Roma 16 allievi premiati per i risultati ottenuti durante l’anno. Ad accompagnarli c’erano i maestri e fondatori della scuola, Roberto Fasano e Simona Fruscoloni. Tra i premiati c’era anche Monaci.

Monaci: «Un traguardo in meno di dieci anni»

«La premiazione è stata per me un momento molto importante – ha raccontato Lorenzo Monaci – in quanto ha significato far parte degli atleti di élite a livello italiano. Sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio come atleta della Hung Sing Martial Arts di Grosseto e mi onora che in meno di dieci anni in cui sono all’interno di questa scuola sia riuscito ad arrivare a questo traguardo. Prima diventando istruttore e poi, con impegno e dedizione, essere riuscito a ottenere questo premio».

La sfilata all’Olimpico

Per gli atleti è stata una giornata unica. La pista dell’Olimpico si è riempita dei colori delle associazioni arrivate da tutta Italia, mentre sugli spalti c’erano migliaia di atleti, famiglie, tecnici e dirigenti. Il momento più suggestivo è stata la grande sfilata dei 3.000 campioni: delegazioni, colori e bandiere hanno attraversato lo stadio sulle musiche della Banda musicale del Corpo di Polizia penitenziaria. Poi è arrivata la consegna delle Medaglie d’oro Libertas 2026.

QUI TUTTE LE NOTIZIE DA GROSSETO