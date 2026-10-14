GROSSETO – Infrastrutture, sicurezza stradale e futuro dei borghi. Sono i temi al centro della puntata 108 de Il tempo di un caffè, che vede protagonista Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico.

Al centro dell’intervista il progetto di adeguamento della strada del Cipressino, collegamento strategico tra Paganico, l’Amiata e la Due Mari. Un intervento atteso da tempo dal territorio, anche alla luce dell’intenso traffico, compreso quello pesante, che interessa ogni giorno l’arteria.

«È una notizia importante, non vediamo l’ora che partano davvero i lavori – spiega Biondi –. Il primo lotto dovrebbe partire proprio dal nostro territorio, con l’adeguamento del ponte del Lanzo. Il Cipressino nel corso degli anni è diventato un collegamento strategico tra la Maremma, Paganico e l’Amiata, ma oggi risulta assolutamente inadeguato rispetto alla quantità di traffico che deve sopportare».

Per la sindaca la priorità resta soprattutto la sicurezza. «Troppo spesso questa strada è stata teatro di incidenti mortali. Quando questo accade frequentemente vuol dire che c’è qualcosa che non va. Ci auguriamo che il progetto possa favorire lo sviluppo e avvicinare i territori, ma soprattutto risolvere uno dei problemi più importanti, quello della pericolosità della strada».

Altro capitolo fondamentale è quello della Due Mari, con il cantiere che interessa anche il territorio comunale. «I lavori stanno andando avanti e in questo momento anche abbastanza velocemente. Abbiamo avuto tutta una serie di problematiche, ma stiamo cominciando a vedere la fine. Credo che il 2027 possa rappresentare un anno importante».

L’obiettivo dell’amministrazione, però, va oltre le infrastrutture. «Quello a cui tengo particolarmente è dare un’identità forte a questo territorio – sottolinea Biondi –. È un territorio di cintura e di collegamento e la viabilità che si sta completando renderà ancora più facile raggiungerlo».

Da qui gli interventi per valorizzare i borghi: dalla riqualificazione della piazza di Paganico ai progetti per le scuole e la mensa, fino alla realizzazione di nuovi parcheggi a Civitella Marittima e Pari.

Un ruolo centrale è affidato anche agli eventi e alle associazioni locali. Dalle feste estive alla Festa dell’olio di novembre, passando per gli appuntamenti dedicati ai prodotti e alle tradizioni locali. «Il mondo delle associazioni è determinante per il Comune di Civitella Paganico. Sono occasioni che portano tanta gente e permettono di far apprezzare il territorio che stiamo cercando di promuovere».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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