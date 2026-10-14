SCARLINO – Il Lions Club Alta Maremma con il Presidente Davide Calabrese ed alcuni soci hanno visitato la struttura della Casa di Riposo Cottolengo Divina Provvidenza di Scarlino, dando il proprio sostegno e la vicinanza ad un benemerito complesso che opera dagli anni Trenta del secolo scorso.

Per l’occasione hanno donato tre apparecchi aerosol per le terapie degli ospiti. Presenti il sindaco di Scarlino Francesca Travison e la responsabile della struttura Silvia Ferrini, che hanno ringraziato per la sensibilità e la presenza.