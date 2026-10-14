CIVITELLA MARITTIMA – Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), oggi Anas ha completato le operazioni di demolizione del viadotto “Calcinaia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento.
La demolizione, come informa Anas in una nota, è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas stessa, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex.
View this post on Instagram
Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.
Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.