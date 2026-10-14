GROSSETO – Primi allenamenti della seniores maschile del Grosseto Rugby Club. Gli appuntamenti sono fissati per il lunedì alle 19:15, con sedute dedicate alla preparazione atletica. A partire dal mese di novembre, il programma si arricchirà anche degli allenamenti tecnici, per entrare sempre più nel vivo del rugby giocato.

Un percorso aperto a chi ha già esperienza, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo sport e mettersi in gioco, in un ambiente caratterizzato da un forte spirito di squadra.

Nel frattempo, il fine settimana ha segnato anche l’inizio dei primi impegni agonistici per le categorie giovanili, con il coinvolgimento di Under 16, Under 14, Under 12 e Under 10.

Per le Under 10 e Under 12, l’appuntamento è stato alla Festa del Rugby di Cecina, una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della voglia di stare insieme. Grande entusiasmo da parte dei bambini, degli allenatori e delle famiglie, soddisfatti per come si è svolta la giornata. Occasioni come questa rappresentano un momento importante per imparare, crescere e vivere il rugby attraverso il gioco, l’amicizia e il rispetto.

Impegno sul campo anche per gli Under 14, che con la maglia del Tirreno Rugby Club hanno preso parte al triangolare disputato ad Arezzo. A rappresentare il team biancorosso sono stati Faraci, Dilillo e Meini. La formazione tirrenica ha ottenuto una vittoria contro Arezzo per 35-0, cedendo poi allo Scandicci per 25-0. Due partite che hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con altre realtà e accumulare esperienza.

Giornata di campionato anche per gli Under 16 in forze al Tirreno Rugby Club, impegnata a Piombino nella partita di barrage contro il Gipsi. L’incontro si è concluso con il risultato di TRC-Gipsi 5-27. Tra i maremmani, convocati Golini e Madeddu, entrambi scesi in campo per dare il proprio contributo alla squadra.

Prosegue, intanto, anche il lavoro delle formazioni femminili, con un invito aperto a tutte le ragazze e le donne che desiderano provare questo sport e conoscere da vicino il mondo del rugby. La juniores e la seniores si ritrovano congiuntamente il lunedì alle 19:15 per la preparazione atletica, proseguendo poi gli allenamenti settimanali nei rispettivi campi, in vista dei prossimi impegni.

Anche per le squadre femminili sono attese a breve ulteriori novità sul calendario delle partite.

Dai più piccoli alla seniores maschile, passando per le formazioni femminili, il Grosseto Rugby continua a crescere, con la voglia di coinvolgere nuovi atleti e atlete e di condividere i valori dello sport, dentro e fuori dal campo.