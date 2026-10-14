GROSSETO – «Da oggi l’area del Madonnino, composta da fabbricati e terreni finora destinati alla Fiera, è ufficialmente all’asta, la base è fissata a 3,7 milioni di euro e le offerte potranno essere presentate fino al 5 novembre».

A dirlo è il consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico Leonardo Culicchi.

«La decisione di vendere spettava al Consiglio di amministrazione di Grossetofiere ma c’è un passaggio che riguarda l’intera città e che non può restare nelle mani di pochi: decidere dove andrà la Fiera e quale futuro dovrà avere. Questa è una responsabilità del Comune e, più in generale, di Grosseto».

«Scegliere la sede e le funzioni del nuovo polo significa compiere una scelta urbanistica e politica destinata a incidere sulla viabilità, sui servizi, sul lavoro e sul volto della città per i prossimi trent’anni. In questa partita il Comune, pur detenendo il 16,12% della società, non può limitarsi al ruolo di socio di minoranza: insieme al Consiglio comunale, deve guidare il confronto».

«La prospettiva dovrebbe essere quella di avvicinare la Fiera alla città, ai collegamenti e ai trasporti, ma per noi non si tratta soltanto di spostare una struttura esistente, ma di immaginare un’area davvero polivalente: uno spazio per le manifestazioni fieristiche, certo, ma anche per eventi, concerti, attività sportive, feste e iniziative promosse da associazioni e imprese. Un luogo vivo durante tutto l’anno, capace di produrre ricadute economiche e di distribuire meglio i costi fissi che oggi gravano sulla società. A Grosseto, un’infrastruttura di questo tipo ancora manca».

«In molte città i quartieri fieristici hanno già intrapreso questa trasformazione, diventando luoghi aperti a spettacoli, sport e grandi eventi. Il caso di Fiera Milano a Rho dimostra come strutture nate per una funzione specifica possano evolvere e offrire servizi più ampi al territorio. La logica è semplice: mettere insieme risorse e competenze per creare uno spazio utile a più soggetti e per più occasioni».

«Grosseto ha le condizioni per provarci, occorre però aprire un tavolo tra Comune, Provincia, Camera di commercio e Regione, con l’obiettivo di progettare non soltanto una nuova Fiera, ma un nuovo spazio per la città. Serve un confronto autentico con categorie economiche, associazioni e frazioni, a partire da Braccagni, che dopo anni di premesse e promesse non può essere lasciata senza prospettive. Il percorso non è impossibile. Un’amministrazione più aperta al dialogo potrebbe persino promuovere un concorso di idee, coinvolgendo cittadini, professionisti e realtà del territorio per raccogliere proposte e valorizzare le migliori».

«C’è poi un nodo politico da non sottovalutare. L’ipotesi sulla nuova localizzazione entrerà nel piano operativo soltanto all’inizio del 2027, a fine mandato e a ridosso delle elezioni. Una decisione destinata a pesare per una generazione non può ridursi all’ultimo atto di un’amministrazione in scadenza, né trasformarsi in un’eredità imposta a chi verrà dopo».

«Vendere può essere una premessa. Il futuro, però, può scriverlo soltanto la città nel suo insieme. Sempre che l’asta non vada deserta: in caso contrario, il confronto sarà necessario anche per decidere quale destino riservare a una realtà che, nelle condizioni attuali, sembra avviata a un destino perdente».