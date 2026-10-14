MASSA MARITTIMA – Cresce e si amplia la partecipazione dell’IIS Bernardino Lotti di Massa Marittima al progetto didattico nazionale e ludico educativo sulla sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata e l’economia circolare “Green Game”.

Negli anni passati l’istituto aveva coinvolto in questa esperienza l’Alberghiero. Quest’anno il progetto si estende anche al Chimico, al Classico, al Geotecnico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, per un totale di 215 studenti e studentesse, di 7 classi prime e 6 classi seconde.

Martedì 20 ottobre, il progetto didattico promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea farà il suo ingresso nella scuola superiore di Massa Marittima, dando ufficialmente il via alla 14ª edizione.

Green Game sarà presente nelle varie province toscane, coinvolgendo numerosi istituti e migliaia di studenti. Non una semplice tappa, ma l’inizio di un percorso che accompagnerà le classi toscane per l’intero anno scolastico.

Il Green Game porterà tra i banchi di scuola temi come raccolta differenziata, riciclo, economia circolare e tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle corrette modalità di conferimento degli imballaggi e il valore delle scelte quotidiane.

Gli incontri saranno condotti dai formatori di Peaktime Alvin Crescini e Stefano Leva e alterneranno un momento di approfondimento didattico a una verifica interattiva a quiz, attraverso una modalità pensata per favorire partecipazione, attenzione e apprendimento.

Il progetto può contare anche sulla preziosa collaborazione di Sei Toscana, che affianca le attività sul territorio contribuendo all’azione di sensibilizzazione rivolta agli studenti sui temi della raccolta differenziata e del corretto conferimento.

Il viaggio del Green Game in Toscana avrà un appuntamento conclusivo: la finale regionale, nella quale le migliori classi del percorso si incontreranno per decretare il campione regionale e individuare le rappresentanti della Toscana alla finalissima nazionale del Green Game, insieme alle classi vincitrici delle altre regioni italiane.

“Accogliere nella nostra scuola un’iniziativa dinamica e coinvolgente come il Green Game rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti. – dichiara Aniello Piscitelli, dirigente scolastico dell’IIS Bernardino Lotti – La sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata e l’economia circolare non sono semplici concetti astratti da studiare sui libri, ma sfide concrete che richiedono consapevolezza e responsabilità quotidiana”.

“È una grande soddisfazione vedere le classi del biennio del nostro Istituto coinvolte in un progetto che riesce in una missione non semplice: trasformare tematiche complesse legate all’impronta ecologica in un’esperienza interattiva vicina al linguaggio digitale dei ragazzi. – aggiunge il professor Marco Buccianti, referente del progetto per l’IIS Lotti – Un percorso dinamico che unisce tecnologia, gioco e senso civico. Le attività non si fermano alla singola giornata dell’evento, ma rappresentano il punto di partenza per un percorso continuo di sensibilizzazione che portiamo avanti in aula durante tutto l’anno scolastico”.

Anche la sindaca e l’assessora alla scuola hanno sottolineato il valore del progetto: “Ringraziamo l’IIS Bernardino Lotti, i Consorzi promotori, Peaktime e Sei Toscana per il loro impegno in questa importante iniziativa. – affermano la sindaca Irene Marconi e l’assessora alla pubblica istruzione, Sara Montemaggi – La scuola è un luogo fondamentale per sensibilizzare i giovani su questi temi fondamentali attraverso un’esperienza formativa vicina al loro modo di comunicare. La transizione ecologica richiede il contributo di tutti e passa anche dalla capacità di costruire una cultura condivisa del rispetto delle risorse e del territorio”.

La presenza del Green Game nelle scuole toscane si inserisce in un progetto nazionale che, giunto alla sua 14ª edizione, continua a portare l’educazione ambientale direttamente tra gli studenti e le studentesse, grazie ai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, protagonisti del sistema nazionale di raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi.

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Maggiori informazioni su www.greengame.it e sui canali social ufficiali di Green Game.