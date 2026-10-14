FOLLONICA. Questo pomeriggio, mercoledì 14 ottobre, si aprono le porte di una delle realtà cittadine meno conosciute, ma sicuramente tra le più interessanti.

Dalle 15 alle 18 il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) che si trova in viale Europa 20, ha organizzato un open day con l’intento di mettersi certamente a disposizione di coloro che potrebbero avere interesse a frequentare i corsi proposti, ma anche per far conoscere alla città il servizio fondamentale che riveste nella formazione degli stranieri che si trovano nella zona.

“Abbiamo già 380 iscritti per l’anno 2026-2027 che comincerà il prossimo 19 ottobre” spiega una delle professoresse e fondatrici dell’istituto Laura Buoni, “ma sappiamo già che tra oggi e la fine dell’anno arriveremo ai 600 studenti complessivi come successo l’anno scorso”.

Un numero enorme formato da stranieri che hanno interesse ad imparare la lingua italiana o ad approfondire le materie di base come la geografia e la matematica. Le nazionalità sono molte, al contrario di quello che potremmo pensare: Marocco, Tunisia, Bangladesh, Ghana, Nigeria ma anche Austria, Ucraina, Russia, Turchia, Venezuela, Brasile, Spagna. “Una rappresentanza variegata con un solo obiettivo, imparare per rendersi indipendenti e trovare un lavoro”, racconta Buoni. “Non ho mai incontrato studenti con tanta fame di conoscenza come gli stranieri. Per un insegnante è davvero la cosa più appagante che ci sia”.

E non solo per gli insegnanti, verrebbe da dire, dal momento che sono sempre più frequenti i contatti che la scuola riceve da strutture, anche pubbliche, che richiedono i nominativi degli studenti che hanno completato i corsi al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Il CPIA, una volta CTP, è una scuola statale autonoma dedicata all’istruzione e alla formazione di persone a partire dai 16 anni di età e riconosciuta nel 2012 dal Ministero dell’Istruzione. A Follonica è ufficialmente partita nel 2014, ma essendo di tipo provinciale, ha sedi anche a Arcidosso e Grosseto e svolge attività didattiche in altri punti di erogazione, come Manciano, Ribolla, Paganico, Orbetello e Monte Argentario.

Sono strutturati in base ai livelli da cui lo studente ha necessità di cominciare e prevedono quindi corsi di:

primo livello , assimilabili alla licenza media;

, assimilabili alla licenza media; secondo livello , che prevedono bienni agli istituti superiori;

, che prevedono bienni agli istituti superiori; avanzamento e/o orientamento, dedicato per chi è già padrone della lingua e di una formazione generale sufficiente a garantire loro una padronanza sufficiente all’inserimento nel mondo del lavoro. In quest’ultimo le materie sono Scienze Umane e Geografia Economica.

Infine, da quest’anno, saranno disponibili anche i corsi di preparazione alla certificazione di ICDL e DigComp 2.2, fondamentali per definire le competenze personali nel mondo della digitalizzazione, oltre al Corso Amministrazione, Finanze e Marketing.

Insomma, dietro l’inferriata e le mura dell’ex Istituto Ipsia c’è un mondo che, guardando al futuro, ha saputo interpretare le necessità di oggi e di domani fornendo una risposta concreta all’evoluzione della situazione socio economica globale e quindi anche follonichese.

Questo pomeriggio all’open day sarà presente anche il dirigente scolastico Giovanni Raimondi. Tutta la città è invitata a partecipare.