GROSSETO – Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso dei Molini, situato a ridosso del centro abitato di Grosseto. Questo corso d’acqua ha una particolare importanza per la gestione delle acque meteoriche cittadine e viene regolarmente attenzionato.

L’intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, inserito nel piano delle attività di bonifica (unità idrografica Pianura Grossetana), ha riguardato la decespugliazione della sezione idraulica per rimuovere la vegetazione in eccesso e garantire il regolare deflusso delle acque.

I lavori si sono svolti nel rispetto delle direttive della Regione Toscana sulla gestione dei corsi d’acqua.