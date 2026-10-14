FOLLONICA – «A Follonica il Consiglio comunale torna a riunirsi venerdì, dopo l’ultima seduta del 30 luglio. Già questo la dice lunga sull’inerzia di questa amministrazione, ma c’è di più: anche questa volta saranno gli atti presentati dalla minoranza a garantire gli argomenti della discussione».

A dirlo sono i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

«Nell’ordine del giorno del Consiglio comunale, infatti, era prevista la delibera di approvazione del bilancio consuntivo delle farmacie comunali, con la conseguente distribuzione degli utili. C’è però un problema: quella delibera non potrà essere discussa perché ci siamo accorti che non è stato allegato il bilancio consuntivo».

«Un dettaglio? Non proprio. Senza un documento fondamentale, la delibera non può essere esaminata in commissione né arrivare in Consiglio comunale. L’atto dell’amministrazione dovrà quindi essere rinviato e i progetti e le associazioni che aspettano un contributo dovranno presumibilmente continuare ad attendere. Il capogruppo del Partito democratico, Andrea Pecorini, aveva già segnalato la mancanza della documentazione necessaria, senza ricevere nemmeno una risposta e adesso non ci sono più i tempi tecnici per portare la delibera in Consiglio».

«La domanda politica, però, è un’altra: com’è possibile che, dopo un Consiglio comunale fermo dal 30 luglio, si arrivi alla seduta di venerdì senza che un atto previsto possa essere discusso per la mancanza di un allegato indispensabile? Il risultato è che, venuta meno la delibera sulla farmacia comunale, il Consiglio di venerdì sarà dedicato esclusivamente agli atti presentati dalla minoranza. Il paradosso è servito: dopo mesi senza riunire il Consiglio comunale, quando finalmente si torna in aula manca persino un documento necessario per discutere uno degli argomenti in programma».

«A garantire il confronto saranno ancora una volta le iniziative dell’opposizione. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, a presentare atti, sollevare questioni e chiedere risposte, ma un Consiglio comunale dovrebbe essere il luogo in cui l’amministrazione porta le proprie scelte, le illustra e le sottopone al confronto pubblico. A Follonica, invece, ci ritroviamo con un Consiglio che non si riunisce per mesi e, quando finalmente viene convocato, non riesce nemmeno a discutere uno degli atti previsti per una documentazione incompleta. Convocare un Consiglio comunale è il minimo; metterlo nelle condizioni di lavorare dovrebbe essere la normalità».