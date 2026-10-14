GROSSETO. Oggi, 14 ottobre, è stato sottoscritto definitivamente il Contratto collettivo integrativo del Comune di Grosseto per il triennio 2026-2028, al termine di un percorso di confronto durato un anno e conclusosi con l’adesione unanime delle organizzazioni Cisl Fp, Uil Fpl e Csa, insieme alle RSU aziendali, in rappresentanza di tutte le sigle sindacali presenti nell’Ente.

«Con il parere favorevole del Collegio dei revisori e la delibera della Giunta comunale che ne ha autorizzato la sottoscrizione, giunge così a conclusione un lavoro condiviso che pone al centro i dipendenti e il riconoscimento del loro contributo quotidiano. Il contratto, applicabile a tutto il personale non dirigente del Comune, si compone di una parte giuridica e di una parte economica, relativa alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate», sottolinea l’amministrazione.

Per dare concretezza a questo impegno, oltre ad applicare gli incrementi previsti dal Decreto PA, il Comune ricorda di avere compiuto un ulteriore sforzo finanziario, razionalizzando alcune spese e destinando nuove risorse al fondo per il personale. Una scelta che consentirà di rafforzare il riconoscimento del merito e delle condizioni effettive di lavoro.

«La sottoscrizione di questo contratto rappresenta un risultato di grande valore per il nostro Comune – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Valorizzare il personale significa riconoscerne l’impegno, migliorare le condizioni di lavoro e, allo stesso tempo, costruire un’Amministrazione sempre più efficiente e vicina alle esigenze della comunità. Un risultato raggiunto attraverso il dialogo e la volontà condivisa di individuare soluzioni concrete».

«Tra le principali novità dell’accordo figurano l’introduzione e la valorizzazione economica di nuovi istituti legati alle effettive condizioni di lavoro, insieme al potenziamento di quelli già esistenti. Particolare rilievo assume l’incremento dell’indennità per i servizi esterni della Polizia Municipale, a riconoscimento dell’attività quotidiana svolta a presidio del territorio» dice l’amministrazione.

«Si conclude inoltre l’ultima tranche delle progressioni economiche orizzontali, completando un triennio che ha consentito il passaggio di fascia e il relativo incremento stipendiale a un’ampia platea di dipendenti. Parallelamente, vengono poste le basi per un nuovo modello di welfare aziendale, orientato al benessere organizzativo e alla partecipazione. Nei prossimi mesi prenderà infatti avvio un’indagine di ascolto rivolta direttamente al personale, con l’obiettivo di individuare benefit e forme di tutela rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori – tiene a ricordare l’amministrazione –. Determinante per il raggiungimento dell’accordo è stato anche il metodo di confronto adottato. Per la prima volta sono stati promossi tavoli tematici dedicati, che hanno consentito di approfondire l’impatto delle singole voci contrattuali e orientare la distribuzione delle risorse verso le necessità emerse, attraverso un percorso di collaborazione tra le parti».

«Questo accordo è il risultato di un lavoro collettivo e collegiale, costruito attraverso un confronto costante e approfondito – sottolinea l’assessore al Personale Riccardo Ginanneschi –. Desidero ringraziare tutte le rappresentanze sindacali che hanno partecipato al tavolo della contrattazione, contribuendo con spirito costruttivo alla stesura del contratto, così come il dirigente del Personale Felice Carullo, che ha presieduto la delegazione trattante di parte pubblica, e tutti gli uffici coinvolti per l’importante lavoro svolto. La condivisione e il senso di responsabilità dimostrati hanno permesso di raggiungere un risultato significativo, che traduce in misure concrete la volontà di investire sui nostri collaboratori».