GROSSETO – Dalla Maremma al Québec, I Matti delle Giuncaie sono tra i protagonisti di Migrazioni Sonore 2026, il progetto che getta un ponte culturale tra l’Italia e il Canada, utilizzando la musica e la cultura gastronomica come linguaggi universali.

Il gruppo maremmano, insieme al volterrano Borrkia e al marchigiano Julian Corradini, ha raggiunto il Québec per un mese di concerti e appuntamenti radiofonici e televisivi. Un calendario che culminerà l’11 novembre alla Casa d’Italia di Montréal con Fuori Cucina, evento con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Montréal.

Lapo Marliani e Mirko Rosi de I Matti delle Giuncaie portano in Canada una toscanità lontana dagli stereotipi, popolare e contemporanea allo stesso tempo, che appartiene a una terra nella quale tradizione, paesaggio, musica e cultura materiale continuano a costruire un’identità riconoscibile.

Accanto a loro viaggiano Stefano “Borrkia” Toncelli e Julian Corradini, marchigiano, argentino per nascita, che, con la sua storia personale di migrazioni, incontri e contaminazioni, incarna lo spirito di questa edizione. Musicisti diversi che danno vita a uno spettacolo ricco di folk, rock, musica popolare italiana e sensibilità latinoamericana.

Nell’evento Fuori Cucina, oltre alla musica, a rappresentare la Toscana ci saranno il Morellino di Scansano di Morisfarms e il miele biologico della Tenuta di Camugliano in provincia di Pisa. Alla componente toscana corrisponde quella marchigiana: l’olio extravergine di oliva del Frantoio Agostini e la pasta del Pastificio Santoni.

Non una semplice degustazione abbinata a un concerto, ma un racconto comune: gli artisti diventano ambasciatori dei territori nei quali vivono e lavorano e i prodotti ne completano il racconto attraverso sapori, materie prime e tradizioni.

Dal 2016 Migrazioni Sonore cura lo scambio creativo tra musicisti, territori e comunità italiane all’estero e, grazie a iniziative di mobilità artistica tra i Paesi francofoni e l’Italia, ha creato negli anni nuove sinergie artistiche e culturali.

Migrazioni Sonore è un progetto di Salty Music Aps con la collaborazione organizzativa di Production Casa Nostra e, nell’edizione 2026, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Montréal, il patrocinio della Provincia di Grosseto e la collaborazione del Centro Comunitario Casa D’Italia Montréal. I partner commerciali del progetto sono Frantoio Agostini, Pastificio Santoni, Tenuta di Camugliano, Morisfarms e l’importatore canadese Simeoni.inc. Partner tecnico del progetto è Godin Guitars, eccellenza canadese riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi strumenti.