GROSSETO – Ogni ospedale deve avere una “culla per la vita”. A chiederlo l’assessore con delega al sociale del Comune di Grosseto Carla Minacci.

Il caso di Cinisello Balsamo

«Il neonato abbandonato a Cinisello Balsamo e trovato vivo in un giardino da un passante, richiama di nuovo la mia attenzione sull’utilità di dotare ogni nosocomio di una ”culla per la vita”. Già nel nostro ospedale è presente una culla che accoglie i neonati le cui madri hanno deciso, rivolgendosi alla struttura sanitaria, di partorire in anonimato».

Per le donne che non partoriscono in ospedale

Secondo Minacci serve però uno step ulteriore. «La culla per la vita è un presidio utile per quelle donne, in numero crescente, che per motivi diversi non si rivolgono a strutture sanitarie per partorire, ma che comunque e inevitabilmente partoriscono ed abbandonano poi i neonati dove capita, mettendo ovviamente a rischio la loro vita e quella del nascituro».

Il no della Regione

«Io mi ero già attivata per questa problematica quando ero ancora consigliere comunale ma con esito negativo, visto anche il parere negativo della Regione Toscana, cosa di cui non comprendo le motivazioni vista la spesa irrisoria. L’istallazione di un tale presidio nel nostro ospedale sarebbe stato davvero grande segnale di civiltà contro gli abbandoni».

La nuova richiesta al direttore generale

«I nuovi episodi successi mi obbligano però ad inoltrare nuova richiesta al direttore generale, sperando stavolta che la stessa possa essere presa in considerazione. Il compito di ognuno di noi dovrebbe essere quello di aiutare chi non ce la fa, ma questa è aspirazione che dipende ovviamente dalla sensibilità di ognuno ma per le istituzioni diventa doveroso ascoltare e rispondere ai bisogni della comunità che rappresentiamo».