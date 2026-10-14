GROSSETO – In un mondo che corre e cambia alla velocità della luce, è importante fermarsi e prendersi del tempo per dialogare con i giovani, che crescono in una realtà sempre più tecnologica e si interrogano su come inserirsi al meglio anche nel mondo del lavoro.

“Dobbiamo ricordarci che la tecnologia più importante di tutte non è tanto quella fatta di rame e circuiti, che abbiamo in mano per la maggior parte della nostra giornata, quanto una tecnologia invisibile, che si trova a metà strada tra la nostra mente e il nostro cuore ed è la più potente che abbiamo dentro di noi».

È questo uno dei messaggi rivolti agli oltre 400 studenti presenti o collegati da remoto da Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e autore di bestseller, protagonista dell’evento “Contamina” promosso da Cna Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto e che si è svolto questa mattina, mercoledì 14 ottobre, al Teatro Moderno.

L’iniziativa, condotta dalla giornalista Francesca Ciardiello, ha visto i saluti del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del presidente di Cna Grosseto, Saverio Banini. L’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti strumenti utili per imparare ad ascoltarsi e a conoscersi, così da affrontare con maggiore consapevolezza le scelte future.

“Contamina rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, aiutandoli a riconoscere le proprie capacità e ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte che li attendono – commenta il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Oggi, accanto alle competenze professionali, sono sempre più importanti qualità come l’autonomia, il senso di responsabilità e la capacità di relazionarsi con gli altri. Rafforzare il dialogo tra scuola e imprese significa offrire ai ragazzi nuove prospettive e, allo stesso tempo, valorizzare le energie e le idee di cui il nostro territorio ha bisogno per crescere. Ringrazio Cna Grosseto e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa, che mette al centro le nuove generazioni e il loro futuro”.

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e il supporto di Unicoop Etruria e Castagneto Banca 1910, oltre che grazie alla partecipazione dei numerosi istituti scolastici coinvolti. L’evento si inserisce nel quadro dei progetti che Cna Grosseto porta avanti nelle scuole, come “Artigiani del futuro” e il concorso “IdeArti”, e si collega al protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale dal presidente di Cna, Dario Costantini, con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per rafforzare il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese.

“Il titolo scelto per la nostra iniziativa parla chiaro – afferma Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto –. ‘Contamina’ esprime il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni passione, energia e idee, affinché ci sia un futuro per l’imprenditoria del nostro territorio. Il dialogo tra imprese e scuole è strategico, perché dobbiamo far capire ai ragazzi che il nostro mondo, quello degli artigiani e degli imprenditori, può offrire loro l’opportunità di esprimersi e realizzarsi”.

Il percorso che ha condotto all’evento ha visto la collaborazione di Luca Leonardini, consulente di Cna Grosseto ed esperto di progetti imprenditoriali e percorsi di formazione digitale, e di Elena Dolci, responsabile della formazione di Cna Grosseto. “Con l’intervento di Luca Mazzucchelli abbiamo voluto dire ai ragazzi di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà legate al futuro”, spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di metterci al livello dei ragazzi, cercando di utilizzare il loro linguaggio per trasmettere valori e, soprattutto, sottolineare l’importanza del mondo del lavoro. Ognuno di loro deve poter seguire il proprio percorso e le proprie aspirazioni, sapendo che, al termine degli studi, potrà trovare una strada professionale da intraprendere, attraverso il lavoro autonomo oppure in una delle imprese del nostro territorio”.

Le scuole partecipanti. Hanno preso parte a “Contamina” alcune classi del Polo Bianciardi, del Liceo Rosmini, dell’Istituto Leopoldo II di Lorena, del Polo Amiata Ovest, dell’Istituto Da Verrazzano, del Liceo Chelli e dell’Istituto Fossombroni, oltre a rappresentanti della Labriola School e del Centro per l’impiego.

Luca Mazzucchelli. Psicologo e psicoterapeuta, divulgatore e imprenditore, Luca Mazzucchelli è da anni impegnato nel rendere la psicologia accessibile e concreta al grande pubblico, anche attraverso i canali digitali.

È autore di bestseller come “Fattore 1%”, “L’era del cuore” e “86400”, opere nelle quali unisce ricerca psicologica, esperienza professionale e strumenti pratici per il cambiamento. Nel 2025 ha pubblicato “SOS ansia” e, nel 2026, “Basta un’idea. Tutto cambia quando cambi come pensi”.