FIRENZE – Il Circolo Tennis Grosseto è stato premiato con una targa dall’Assemblea legislativa toscana per i suoi cinquant’anni di attività. A consegnarla al presidente Paolo Borghi, mercoledì 14 ottobre nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, è stata la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Le parole della presidente del Consiglio regionale

«Celebrare i cinquant’anni del Circolo Tennis Grosseto – ha detto Saccardi – significa rendere omaggio a una realtà che ha saputo coniugare passione sportiva, formazione dei giovani e importanti successi agonistici. Un punto di riferimento per Grosseto e per tutta la Maremma, capace di trasmettere i valori dello sport e di portare il nome della Toscana a livello nazionale e internazionale. Con questa targa, il Consiglio regionale riconosce l’impegno di generazioni di atleti, tecnici e dirigenti che hanno contribuito a costruire una storia di cui tutta la comunità può essere orgogliosa».

La consigliera regionale Lidia Bai ha sottolineato il valore sociale dell’associazione. «Cinquant’anni sono un traguardo importante per un’associazione che rappresenta un legame con il territorio – ha detto Bai –, ma anche una risposta in termini di aggregazione e di educazione per i ragazzi e di legame fra diverse generazioni. Lo sport, al di là dei successi agonistici, è un modello di convivenza in particolare per i giovani. Un’attività portata avanti per cinquant’anni è un esempio di solidità, radicamento al territorio e impegno sociale».

Borghi: «Un traguardo enorme per una realtà fatta di volontari»

Soddisfatto ed emozionato, il presidente Paolo Borghi ha ricordato il lavoro dei volontari. «È un traguardo enorme per una realtà che vive soprattutto del lavoro dei volontari, di persone che lo fanno il più delle volte in momenti liberi dalla famiglia e dal lavoro – ha detto Borghi –. In cinquant’anni abbiamo ottenuto grandi risultati, successi con le squadre giovanili. Ma successi anche con le squadre femminili, ne abbiamo una in serie B e un’altra in serie C. Nella sola città di Grosseto coinvolgiamo quasi quattrocento persone che si dilettano nell’attività del tennis. Abbiamo un vivaio femminile molto valido, che ha vinto titoli italiani in tutte le categorie, ma anche il vivaio maschile lo è, e se non ha raggiunto gli stessi risultati di eccellenza è solo perché abbiamo trovato avversari molto bravi».

Borghi ha poi parlato dell’impegno sociale del circolo. «Ci siamo anche distinti in città perché, in accordo con il Comune, prendiamo un numero che ci viene assegnato di ragazzi che non potrebbero permettersi questo tipo di attività, perché sono famiglie magari non particolarmente abbienti – ha raccontato –. Ci occupiamo anche dell’attività sportiva di ragazzi che ci vengono segnalati e per i quali attiviamo gli stessi protocolli che attiviamo per tutti. In questo modo anche chi non se lo può permettere può giocare a tennis».

La Federazione: «Un circolo che aggrega»

Per il presidente regionale della Federazione italiana tennis e padel Luigi Brunetti, il merito del circolo è aver curato sempre il settore giovanile. «Viene da una lunga tradizione iniziata con un dirigente di grande livello quale è stato Sauro Dani, all’ombra del quale io sono cresciuto insieme ad altri importanti dirigenti della Toscana – ha spiegato Brunetti –. La traccia che lui aveva dato è stata seguita e attualmente ci sono ragazzi di interesse nazionale, convocati nelle nazionali e campioni italiani under 16. È un circolo che aggrega molto e non si sono mai dimenticati dell’attività amatoriale».

«Si tratta di un incredibile traguardo per tutti – ha aggiunto il delegato provinciale della Federazione Luca Franci –, raggiunto in questi anni insieme a risultati importanti. È un bellissimo circolo che porta avanti i capisaldi dell’attività federale, che sono il settore giovanile e l’attività amatoriale. Sono contento di questa targa e c’è una buona prospettiva anche per le generazioni future, perché il circolo è veramente pieno di giovani in costante crescita e attività».

La delegazione del circolo

Alla premiazione era presente una ricca delegazione del Circolo Tennis Grosseto, guidata dal vicepresidente David Giovagnoli.

LE ALTRE NOTIZIE DI SPORT