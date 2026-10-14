STICCIANO – Una guida per scoprire il borgo di Sticciano, edificio dopo edificio, con l’aiuto di codici Qr. È il libro di Alessio Caporali “Sticciano. Alla scoperta del borgo medievale”, pubblicato da Innocenti Editore. Il volume è stato presentato l’11 ottobre nella chiesa della Santissima Concezione, davanti a residenti e visitatori.

Chi è intervenuto

Alla presentazione hanno partecipato l’assessora Elena Menghini per l’Amministrazione comunale di Roccastrada e Eloisa Azzaro, direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto. Con loro c’erano anche Paolo Angelo Poli, dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Grosseto, e Giulio Galdi, presidente dell’Unpli di Grosseto, l’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia.

Aperitivo e passeggiata con l’autore

Dopo la presentazione c’è stata una passeggiata tra le vie del paese. Lungo il percorso, con panorami mozzafiato sullo sfondo, Alessio Caporali ha illustrato le principali testimonianze che ancora oggi raccontano la storia secolare del borgo.

La Pro loco: «Una guida per il percorso turistico»

«Questo libro è una vera e propria guida concepita in funzione del percorso turistico all’interno del paese di Sticciano, dove ogni edificio monumentale e spazio urbano saranno segnalati dai codici Qr – ha spiegato la presidente della Pro loco di Sticciano, Lorella Pizzinelli -. La guida, quindi, si configura come uno strumento aggiuntivo di conoscenza non solo per i cittadini di Sticciano, ma soprattutto per coloro che desiderano scoprire il nostro territorio».

La presidente ha ringraziato Alessio Caporali per il lavoro di ricerca e di ricostruzione storica, e Patrizia Scapin, compaesana, che ha collaborato in modo importante al progetto. Ha poi ringraziato le istituzioni che hanno patrocinato la pubblicazione e tutti coloro che hanno contribuito. «La Pro loco continuerà a impegnarsi per promuovere iniziative come questa – ha aggiunto Pizzinelli -, poiché crediamo che la cultura, la storia e le tradizioni siano il cuore vivo della nostra comunità e valori fondanti da tutelare e da trasmettere alle generazioni future».

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Il primo passo di un percorso

Per la Pro loco la presentazione è solo l’inizio. Sono in arrivo nuove iniziative per riscoprire e valorizzare Sticciano attraverso lo studio dei documenti storici e il recupero della memoria collettiva del paese. In questo percorso, il volume di Alessio Caporali sarà il punto di partenza per nuove ricerche.