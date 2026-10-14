GROSSETO – Un intervento strategico e mirato per promuovere la nascita di nuova imprenditoria, stimolare l’occupazione e rivitalizzare il tessuto economico e sociale delle aree rurali della provincia di Grosseto e dell’Arcipelago Toscano. Il GAL F.A.R. Maremma annuncia la pubblicazione del bando relativo all’Intervento SRE04 “Start-up non agricole”, inserito nella programmazione Leader 2023-2027.

«Con l’apertura del bando SRE04 per le start-up extra-agricole proseguiamo con determinazione nel nostro piano di rilancio dei territori rurali», dichiara Marcello Giuntini, Presidente del GAL F.A.R. Maremma. «Favorire l’avviamento di nuove attività produttive e di servizio nei centri minori significa dare risposte concrete contro lo spopolamento e creare opportunità lavorative stabili, con un’attenzione speciale rivolta ai giovani, all’imprenditoria femminile e alle categorie svantaggiate. Attraverso questo bando, intendiamo dotare i nuovi imprenditori delle risorse necessarie per trasformare le proprie idee in realtà economiche solide, innovative e sostenibili. Invito tutti gli aspiranti imprenditori e le realtà locali a sfruttare questa preziosa opportunità, a consultare la documentazione sul sito di FAR Maremma e a partecipare agli incontri informativi che si terranno sul territorio tra ottobre e novembre».

La misura si rivolge in modo specifico ai settori chiave dell’economia extra-agricola: servizi alla persona e socio-assistenziali, attività turistiche e ricettive, commercio, artigianato e attività manifatturiere, innovazione tecnologica, cultura e valorizzazione ambientale.

Come e chi può accedere al contributo

Possono accedere all’agevolazione:

Persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 65 anni non ancora compiuti,

Microimprese e Piccole Imprese (MPI) non agricole già costituite, con iscrizione alla CCIAA da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando sul BURT e legale rappresentante tra i 18 e i 65 anni non compiuti.

già costituite, con iscrizione alla CCIAA da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando sul BURT e legale rappresentante tra i 18 e i 65 anni non compiuti. Aggregazioni di persone fisiche e/o MPI non agricole che intendono avviare una nuova impresa in forma societaria o consortile previa sottoscrizione di un accordo di partenariato.

Gli interventi devono essere localizzati ed avere sede legale e operativa nei Comuni dell’area di competenza del GAL F.A.R. Maremma.

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale che preveda “Interventi minimi per l’avvio dell’attività” per un valore economico complessivo pari ad almeno 25.000 euro, in grado di coprire l’intero ciclo tecnico-economico (costituzione, produzione/trasformazione e vendita/prestazione servizi).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 13.00 del 21 dicembre 2026. La procedura è interamente digitalizzata e deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma ARTEA.

Gli incontri sul territorio e i contatti utili per informazioni

Per supportare concretamente i potenziali beneficiari e chiarire ogni aspetto tecnico del bando, il GAL F.A.R. Maremma ha organizzato un calendario di incontri informativi.

19 ottobre, ore 10:00: online

27 ottobre, ore 15:00: Massa Marittima , presso l’ Unione dei Comuni Colline Metallifere (P.zza Dante Alighieri 4).

, presso l’ (P.zza Dante Alighieri 4). 4 novembre, ore 15:00: Arcidosso , presso l’ Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Loc. Colonia 1).

, presso l’ (Loc. Colonia 1). 13 novembre, ore 10:30: Portoferraio , presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Loc. Enfola 16).

, presso il (Loc. Enfola 16). 19 novembre, ore 15:00: Pitigliano , presso l’ Unione dei Comuni Colline del Fiora (via Ugolini 83).

, presso l’ (via Ugolini 83). 23 novembre, ore 10:00: Grosseto, presso Grosseto Sviluppo (via Giordania 227).

Per maggiori informazioni e supporto:

Segreteria GAL F.A.R. Maremma

Tel. 0564/405252 Email: [email protected]

Testo integrale del bando e documentazione: https://www.farmaremma.it/bando-intervento-sre04-start-up-non-agricole/