CIVITELLA MARITTIMA – Nuova interruzione del traffico sulla strada statale 223 “di Paganico”, lungo la E78 Grosseto-Siena, per completare la demolizione del viadotto Calcinaia, nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie della carreggiata (foto di archivio).
Dopo le operazioni programmate per oggi, martedì 13 ottobre, si rende necessario un ulteriore intervento con l’utilizzo di esplosivo, previsto per domani, mercoledì 14 ottobre.
Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, la circolazione sarà temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 12. La chiusura durerà soltanto pochi minuti, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento.
La demolizione riguarda il viadotto Calcinaia, situato sulla vecchia carreggiata della Grosseto-Siena, attualmente interessata dai lavori di ammodernamento. La struttura sarà successivamente ricostruita e, nella configurazione definitiva della strada a quattro corsie, costituirà parte della carreggiata in direzione Grosseto.
L’intervento rientra nel lotto 4 dei lavori di raddoppio della E78, che interessa un tratto di 2,8 chilometri tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella Marittima, in provincia di Grosseto, con un investimento complessivo di 106 milioni di euro.
Il progetto prevede la realizzazione e l’adeguamento di otto viadotti, per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, e di due gallerie, per un totale di circa 550 metri.
La nuova interruzione di mercoledì sarà quindi più breve rispetto a quella prevista per martedì mattina, quando la chiusura della strada era stata stimata in circa due ore.