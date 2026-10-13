GROSSETO – Nuove deleghe per la Uil Grosseto. Il Coordinamento di Grosseto della Uil Toscana ha infatti diviso gli incarichi tra i suoi tre componenti: il coordinatore Federico Capponi, Luciano Fedeli e Gianni Baiocco. L’obiettivo, spiega il sindacato, è organizzare il lavoro in modo più efficace, garantire una presenza capillare sul territorio e rafforzare l’azione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Tutto il Coordinamento condivide la nuova articolazione. In pratica, ora è chiaro quale dirigente segue ciascun settore.

Capponi: organizzazione, crisi industriali e agricoltura

Al coordinatore Federico Capponi spettano innanzitutto l’organizzazione e i rapporti con le istituzioni, con le altre organizzazioni sindacali e con quelle dei datori di lavoro. Inoltre segue la sicurezza sul lavoro e la privacy, le crisi industriali, l’artigianato e i lavoratori somministrati. Le sue deleghe comprendono anche i rapporti con il personale, l’immigrazione, l’agricoltura e i giovani.

Fedeli: casa, sanità e vertenze

Luciano Fedeli, componente del Coordinamento, si occupa invece delle politiche abitative e della rigenerazione urbana, delle pari opportunità e delle politiche sanitarie, sociali e previdenziali. A lui fanno capo anche l’Ufficio vertenze e l’Ufficio legale, oltre alla legalità, alla formazione, al turismo e al commercio.

QUI TUTTE LE NOTIZIE DA GROSSETO

Baiocco: scuola, appalti e comunicazione

Infine a Gianni Baiocco, anche lui componente del Coordinamento, vanno la cultura e la scuola, i tributi locali e la contrattazione sociale. Segue poi gli appalti, le reti e le infrastrutture, oltre alla comunicazione e ai rapporti con la stampa.

Le sfide della Uil Grosseto

Secondo il sindacato, questo assetto permette al Coordinamento di affrontare con più incisività le sfide del territorio. La Uil cita in particolare le crisi industriali, la tutela dei diritti e le politiche sociali. C’è poi la valorizzazione del lavoro nei settori strategici per la Maremma: turismo, agricoltura e artigianato.