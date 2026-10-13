FOLLONICA – Un laboratorio di scrittura creativa a Follonica per ragazze e ragazzi dai nove ai 12 anni, con un traguardo speciale: vedere il proprio racconto pubblicato in un libro. Torna Generazione Zeta – Follonica Fucina di storie, il progetto promosso dalla Biblioteca della Ghisa e arrivato al quarto volume. Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre.

Un racconto a sfondo storico

Il progetto invita le giovani generazioni a mettersi alla prova con la scrittura. I ragazzi scrivono racconti originali, poi li condividono e li sviluppano insieme, con il confronto e la revisione di gruppo. Quest’anno c’è una novità, il tema: i partecipanti devono infatti scrivere un racconto a sfondo storico. È una sfida per la fantasia, ma anche per la capacità di trasformare un’idea in una storia compiuta.

A guidare il laboratorio è la scrittrice Paola Zannoner. Accompagna i ragazzi in tutte le fasi del lavoro: dall’idea alla stesura, fino alla revisione finale. Gli incontri si tengono in biblioteca il 17 e il 24 novembre e il 1° dicembre, dalle 14.30 alle 16.30.

Venti posti disponibili

I posti sono 20. Sono pochi per scelta, così il lavoro resta condiviso e attento alla crescita di ogni giovane autore e autrice. Il laboratorio è per ragazze e ragazzi appassionati di storie. Chi partecipa, però, deve essere pronto a scrivere, a confrontarsi con il gruppo, ad accettare osservazioni e correzioni e a rispettare le scadenze.

Come candidarsi

Per candidarsi basta mandare una mail a [email protected] entro il 30 ottobre. Nel messaggio bisogna presentarsi, indicare le proprie motivazioni e spiegare perché si vuole partecipare al laboratorio. Lo stesso indirizzo serve anche per chiedere informazioni.

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Il libro nel 2027

Come nelle edizioni precedenti, i racconti dei partecipanti diventano un libro, pubblicato nel 2027 dall’editore fiorentino Editpress. La presentazione è alla Biblioteca della Ghisa durante la Festa del libro, in un appuntamento speciale con un ospite d’onore.