GROSSETO – Nel segno della continuità e della valorizzazione delle professionalità interne, il nuovo direttore generale della Asl Toscana sud est Dario Rosini, insediatosi ieri, 12 ottobre, ha confermato Biancamaria Rossi nel ruolo di direttrice amministrativa, Barbara Innocenti in quello di direttrice sanitaria e Patrizia Castellucci come direttrice dei Servizi Sociali.

Le nomine, deliberate in data odierna, sono finalizzate a garantire la piena operatività della direzione aziendale sin dall’avvio del nuovo mandato e testimoniano la fiducia riposta dal direttore generale nelle competenze e nell’esperienza delle professioniste che già ricoprono questi incarichi.

«Le colleghe sono professioniste competenti e persone umanamente di grande valore – afferma il direttore generale Rosini – Dialogano giornalmente con operatori e operatrici e conoscono bene i territori della nostra Azienda, i bisogni di chi vi abita e gli interlocutori che operano sul territorio. È per questo che la mia scelta è stata facile, convinta e immediata. Le ringrazio quindi per la disponibilità e auguro loro buon lavoro».