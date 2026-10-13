GROSSETO – Che cosa cambia con la riforma della disabilità? Per le persone con disabilità e le loro famiglie, il nuovo modello passa dalla valutazione al progetto di vita. Se ne parla giovedì alle 15.30 nella sala della Fondazione Il Sole, durante un convegno promosso dall’Amministrazione comunale insieme al Coeso, la Società della salute di Grosseto. L’incontro è aperto a istituzioni, professionisti, associazioni, operatori e cittadini.

I temi del convegno

Al centro ci sono i punti principali della riforma. Il primo è il nuovo sistema di valutazione della condizione di disabilità. Poi il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l’accesso ai servizi e il coordinamento degli interventi di sostegno. L’obiettivo è capire le ricadute concrete delle nuove norme e individuare possibili percorsi di collaborazione. La riforma, infatti, punta a un modello più centrato sulla persona: sui suoi bisogni, sulle sue aspirazioni e sul diritto a partecipare pienamente alla vita sociale, lavorativa e della comunità.

Il sindaco: «Una svolta culturale»

«La vera civiltà di una comunità si misura dalla capacità di garantire a ogni persona non soltanto assistenza, ma dignità, autonomia, libertà di scelta e concrete opportunità di realizzazione – afferma il sindaco di Grosseto e presidente del Coeso, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La riforma introdotta dal decreto legislativo 62 del 2024 rappresenta una svolta culturale prima ancora che normativa. Il concetto fondamentale è semplice ma rivoluzionario: non deve essere la persona con disabilità ad adattarsi a un sistema rigido, ma devono essere le istituzioni e la società a costruire le condizioni perché ciascuno possa realizzare il proprio progetto di vita».

Per il sindaco bisogna superare la frammentazione degli interventi, integrare meglio servizi sociali e sanitari, sostenere le famiglie e coinvolgere di più il Terzo settore. «L’inclusione non può restare una bella parola da pronunciare nei convegni – aggiunge Vivarelli Colonna -: deve diventare un diritto concretamente esercitabile, nella scuola, nel lavoro, nella vita sociale e nell’autonomia abitativa. Il nostro obiettivo deve essere ambizioso: costruire una Grosseto nella quale nessuno debba rinunciare al proprio futuro a causa delle barriere che la società non è ancora riuscita ad abbattere».

Il sindaco ringrazia inoltre la Consulta comunale della disabilità e la sua presidente, Valentina Corsetti, la Fondazione Il Sole e i professionisti del settore.

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Minacci: «Il sostegno giusto per ciascuno»

«La riforma della disabilità ci chiede di compiere un cambiamento profondo nel modo di progettare e organizzare i servizi – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Carla Minacci -. Al centro non deve esserci soltanto una diagnosi o una certificazione, ma la persona nella sua interezza, con i suoi desideri, le sue relazioni, le sue potenzialità e le sue legittime aspirazioni».

Tra gli strumenti più importanti, l’assessora indica il progetto di vita, costruito con una valutazione multidimensionale e con il lavoro coordinato di servizi sociali, sanitari ed educativi. Altrettanto importante è il principio dell’accomodamento ragionevole: le istituzioni devono cioè trovare soluzioni adatte a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di esercitare i propri diritti.

«Per il nostro territorio questa riforma rappresenta un’importante opportunità, ma anche una sfida organizzativa che richiede preparazione, collaborazione e continuità – conclude Minacci -. Il nostro impegno è passare dalla logica del servizio uguale per tutti a quella del sostegno giusto per ciascuno. Perché l’inclusione autentica si realizza quando ogni persona può partecipare, scegliere, costruire relazioni e immaginare il proprio futuro con la maggiore autonomia possibile».

Corsetti: «La Consulta vuole essere un punto di riferimento»

«Come presidente della Consulta, ritengo fondamentale promuovere momenti di confronto e approfondimento sulla riforma del Terzo settore, per sostenere gli enti nel percorso di cambiamento e valorizzare il loro ruolo nella comunità – dichiara Valentina Corsetti, presidente della Consulta comunale della disabilità -. La Consulta vuole essere un punto di riferimento e di raccordo, capace di favorire il dialogo tra le realtà del territorio, le istituzioni e gli operatori, affinché la collaborazione e la condivisione delle competenze si traducano in risposte concrete ai bisogni delle persone».