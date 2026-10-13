MASSA MARITTIMA – Meno porta a porta e più cassonetti intelligenti. Cambia la raccolta dei rifiuti a Massa Marittima: il nuovo sistema parte nei primi mesi del 2027 e riguarda sia il capoluogo sia le frazioni. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato il direttore di Sei Toscana, il gestore del servizio, e la responsabile di zona. Insieme hanno fissato le tappe del piano.

Nuovi cassonetti in tutto il territorio

La riorganizzazione arriva in ogni parte del comune e porta una nuova tipologia di cassonetti. Il territorio di Massa Marittima, però, non è uguale ovunque: ogni zona ha le sue caratteristiche geografiche e urbanistiche. Per questo Comune e gestore stanno valutando diverse soluzioni di raccolta. L’obiettivo è un servizio efficiente e su misura, adatto alle esigenze di ciascuna area.

Graduale riduzione del porta a porta

La novità principale riguarda il modello di raccolta. Il porta a porta si riduce gradualmente e lascia spazio ai nuovi contenitori intelligenti. Secondo l’Amministrazione, i nuovi contenitori rendono più facile conferire i rifiuti e migliorano il decoro urbano.

«Stiamo lavorando in stretta sinergia con gli uffici comunali – dichiara l’assessore all’Ambiente, Lorenzo Balestri – al fine di trovare le soluzioni migliori e soddisfare le esigenze di tutte le zone, sia nel capoluogo sia nelle frazioni. Questo nuovo sistema prevederà una graduale riduzione del modello porta a porta a favore di una raccolta con nuovi contenitori intelligenti, pensata per agevolare il conferimento e migliorare il decoro urbano».

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Più raccolta differenziata

Comune e Sei Toscana hanno lo stesso obiettivo: rendere la gestione dei rifiuti sempre più semplice ed efficiente per i cittadini. Il nuovo sistema punta anche ad aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata in tutto il comune. Il lavoro prosegue nei prossimi mesi, in vista della partenza all’inizio del 2027.