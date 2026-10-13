GROSSETO – Cosa fare nei primi minuti di un’emergenza? Lo si può scoprire al parco Pertini, dove sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 18, va in scena il Weekend della Protezione civile 2026. Il Comune organizza l’iniziativa nell’ambito della Settimana della Protezione civile. Le due giornate sono aperte a tutti e servono a far conoscere da vicino la Protezione civile a Grosseto, i rischi del territorio e i comportamenti giusti per prevenirli e per proteggersi.

Chi partecipa

Al parco ci sono le organizzazioni di volontariato di Protezione civile del territorio, il Comando dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Partecipano anche l’Università degli studi di Firenze e la Scuola italiana di Protezione civile, insieme agli altri enti e associazioni che ogni giorno lavorano per la sicurezza della comunità.

Mezzi, attività e famiglie

Durante il weekend il parco si riempie di spazi informativi, mezzi e attrezzature della Protezione civile. Per bambini, ragazzi e famiglie sono previste attività dedicate. Ci sono inoltre incontri con volontari e operatori e iniziative per conoscere i rischi e capire come comportarsi in caso di emergenza.

Corsi di primo soccorso e non solo

Grande spazio va alla formazione. I corsi riguardano il primo soccorso, la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore. Si parla anche di psicologia dell’emergenza, di logistica di Protezione civile e di come si gestisce una segreteria d’emergenza.

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Il sindaco: «La prevenzione comincia prima»

«La Protezione civile non comincia quando arriva l’emergenza: comincia molto prima, con la prevenzione, la conoscenza e la preparazione – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere soprattutto ai più giovani. Una comunità informata e preparata è una comunità più sicura e capace di reagire».

Il sindaco ringrazia poi le donne e gli uomini della Protezione civile, i volontari, le forze dello Stato e tutti gli enti coinvolti: «Dietro ogni intervento ci sono professionalità, organizzazione, sacrificio e una straordinaria disponibilità verso gli altri. Un ringraziamento particolare a Domenico Melone, funzionario responsabile del Servizio protezione civile. Invito i grossetani a partecipare con le proprie famiglie, perché la sicurezza si costruisce prima dell’emergenza e si costruisce insieme».

Megale: «Sapere cosa fare può fare la differenza»

«Con questo weekend – afferma l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Megale – vogliamo avvicinare sempre di più i cittadini al nostro sistema di Protezione civile, facendo conoscere non soltanto ciò che viene fatto durante un’emergenza, ma soprattutto l’enorme lavoro di prevenzione, formazione e organizzazione che viene svolto ogni giorno. Saranno due giornate molto concrete, con dimostrazioni, attività informative e percorsi formativi. Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare davvero la differenza. Per questo investire nella cultura della prevenzione significa investire direttamente nella sicurezza della nostra comunità».

L’Amministrazione invita quindi tutta la città a partecipare. Sarà l’occasione per conoscere le persone, i mezzi e le competenze di un sistema che è un presidio fondamentale per Grosseto e per tutto il territorio.