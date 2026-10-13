GROSSETO – L’annuncio era arrivato alla presentazione della Festa de L’Unità, ma sembrava più un auspicio che un vero obiettivo. Invece, anche secondo le ultime indiscrezioni, entro il mese di novembre arriverà la scelta sul nome del candidato sindaco per il centrosinistra.

Proprio in questi giorni la coalizione che va dal centro di Azione alla sinistra di Rifondazione Comunista, passando per il Movimento 5 Stelle, il Pd, altre sigle storiche come il Psi e realtà civiche come Grosseto Città Aperta, si è confrontata sul percorso che porterà alla definizione di idee, progetti e candidature.

Le prossime tappe della roadmap verso le elezioni di primavera in questa fase riguardano soprattutto il confronto delle varie forze politiche. Nei prossimi giorni si riuniranno prima la segreteria comunale del Pd, poi la direzione del partito grossetano e domenica 25 ottobre ci sarà la conferenza programmatica nella quale si parlerà di mettere sul tavolo proposte per la città in vista del voto del 2027.

Una volta fatto questo passaggio, sia all’interno del Pd che anche nelle altre forze politiche, si apriranno le discussioni sulle proposte di candidature. Nei primi dieci giorni di novembre si dovrebbe arrivare a una sintesi. Sullo sfondo ci sono anche i risultati del sondaggio. Ufficialmente non ci sono conferme, ma sono da giorni sul tavolo del segretario del Pd Marco Simiani.

Dal partito nessuno ne vuole parlare, ma sembrano indicativi rispetto alle decisioni che dovranno arrivare nel centrosinistra. Nel frattempo da Firenze, dopo l’approvazione della nuova legge elettorale, rimbalzano voci sui futuri assetti politici in Toscana. È di qualche giorno fa una ricostruzione giornalistica de La Nazione che vede Leonardo Marras, assessore regionale maremmano, in bilico tra la candidatura a sindaco a Grosseto e la corsa futura come candidato governatore nel dopo Eugenio Giani.

A livello locale nessuno conferma e nessuno smentisce, ma è certo ormai da tempo che sul nome dell’assessore ci sia l’attenzione che merita sia il ruolo che l’esperienza di Marras.

Per sapere chi sarà il candidato a sindaco del centrosinistra, però, non si dovrà attendere ancora per molto. Il percorso individuato ormai è tracciato. Sarà novembre il mese in cui il centrosinistra aprirà il sentiero che porterà verso il voto della primavera del 2027.