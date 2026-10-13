SCARLINO – Al Comune sono stati assegnati 18.853 euro nell’ambito del progetto “Nidi di qualità”, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021/2027. Le risorse, destinate all’anno educativo 2026/2027, consentono di sostenere e migliorare i servizi educativi per la prima infanzia, con particolare attenzione alla qualità dell’accoglienza e alle esigenze delle famiglie.

Il progetto rientra nell’ambito di Giovanisì, l’iniziativa della Regione Toscana per favorire l’autonomia dei giovani, e ha l’obiettivo di garantire ai bambini e alle bambine le migliori condizioni di benessere, crescita e socializzazione. Particolare attenzione viene riservata all’inclusione dei bambini con disabilità e all’accoglienza delle famiglie che vivono situazioni di fragilità sociale, comprese quelle in condizione di rifugiate.

«Si tratta di risorse importanti che ci permettono di mantenere un servizio educativo di qualità e, soprattutto, di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie – dichiara il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi –. Grazie anche a questi finanziamenti riusciamo a garantire l’apertura del nido comunale il sabato e per quasi tutto il mese di agosto, offrendo un sostegno prezioso ai genitori che lavorano, soprattutto in un territorio come il nostro, dove molte attività sono legate alla stagione turistica. È una scelta sulla quale questa Amministrazione continua a investire, perché crediamo che i servizi per la prima infanzia siano fondamentali sia per la crescita dei bambini sia per aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro».