GROSSETO – Una tre giorni a Bruxelles per partecipare alla “Eu Regions Week 2026″, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al confronto tra Regioni, Province, città e comunità locali provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il presidente della Provincia Francesco Limatola, in qualità di presidente di Upi Toscana, guida una delegazione che vede presente anche la Provincia di Grosseto, con la consigliera Cinzia Pieraccini, delegata alle Politiche europee, e il consigliere Mattia Maule.
«Questi giorni in Belgio rappresentano un’occasione preziosa per approfondire temi strategici per il futuro dei territori: dalla coesione sociale allo sviluppo sostenibile, dalle politiche per le aree interne alle nuove opportunità offerte dalla programmazione europea – dice la Provincia in una nota – Si tratta di un momento di ascolto, di confronto e di costruzione di relazioni che possono tradursi in opportunità concrete per le nostre comunità».
A margine degli eventi della manifestazione sono stati inoltre organizzati incontri presso gli uffici della Regione Toscana alla Commissione Europea, che rappresentano momenti importanti per affrontare questioni di interesse comune e rafforzare il dialogo tra istituzioni locali, regionali ed europee.
«A Bruxelles, nella sede dell’Europarlamento portiamo la voce della Toscana e della Maremma – conclude la provincia – convinti che il futuro dei territori si costruisca anche attraverso una presenza attiva nei luoghi dove si definiscono le politiche europee».