FOLLONICA – Il trombettista toscano Jacopo Fagioli ha ricevuto il premio nazionale della Siae, Società italiana autori ed editori. Il riconoscimento è stato consegnato sabato scorso alla Casa del Jazz di Roma, al termine di un concerto del suo quartetto. Fagioli, nuovo professore di musica della scuola Luca Pacioli di Follonica, era già stato indicato dalla rivista Musica Jazz come talento jazz 2025.

Il premio Siae e il progetto «Dialogue»

Il premio nasce da una collaborazione con il referendum Top Jazz. Insieme a Musica Jazz, la Siae sostiene eventi e concerti alla Casa del Jazz di Roma nei quali vengono premiati i migliori talenti e musicisti italiani dell’anno. Quest’anno il riconoscimento è andato a Fagioli per il progetto «Dialogue».

Il concerto alla Casa del Jazz

Il premio è stato consegnato al termine dell’esibizione, in cui Fagioli ha suonato con i musicisti con cui lavora da tempo: Davide Strangio alla chitarra elettrica, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria. Il quartetto ha presentato «Dialogue» al pubblico romano, con un repertorio che alterna parti scritte e improvvisazione.

Tra scrittura e improvvisazione

Nel jazz improvvisato i musicisti, partendo da una stessa base, compongono ed eseguono musica nello stesso momento, creando melodie, armonie e ritmi sul momento. A differenza della musica classica, dove l’esecutore interpreta una partitura scritta in ogni dettaglio, nel jazz lo spartito può essere anche solo una traccia, un punto di partenza.

È l’approccio del lavoro che Fagioli condivide con i suoi musicisti. Nato in fase di incisione e realizzazione del disco, prosegue e si rinnova a ogni esibizione, senza mai essere uguale a se stesso.

Il percorso del trombettista

Fagioli è cresciuto musicalmente tra Poggio a Caiano, Pistoia, Firenze, Siena e Rovigo, con esperienze a Boston, Amsterdam, Oslo e Tallinn. Il premio Siae si aggiunge ai riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni.

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Foto: Jacopo Fagioli ritira il premio Siae alla Casa del Jazz (foto di Adriano Bellucci)