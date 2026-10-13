GROSSETO – È stato pubblicato l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, la consueta analisi basata sui dati del Ministero dell’Interno relativi alle denunce registrate nell’anno precedente.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, la classifica generale (i dati sono relativi all’anno 2025) vede il territorio nella top 30 nazionale. Si posiziona infatti al 26° posto in Italia, con un totale di 8.563 denunce complessive (pari a 3.985,3 denunce ogni 100mila abitanti) e una leggera flessione della variazione rispetto all’anno precedente pari a -219 denunce.

L’andamento delle denunce, negli ultimi anni, ha un carattere irregolare: dal 2022 varia annualmente di qualche centinaio, ma si mantiene, almeno tra 2022 e 2025, sopra le 8.000.

(Dati da portale del Sole 24 Ore)

L’indagine del Sole 24 Ore analizza anche il profilo delle segnalazioni relative a persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze di polizia nel corso del 2025.

Per la provincia di Grosseto i dati evidenziano che l’incidenza percentuale dei minori sul totale delle persone denunciate è del 6,4%.

L’incidenza dei cittadini stranieri si attesta al 37,6%.

Il quadro generale in Toscana: come si posiziona Grosseto

Nel panorama regionale toscano, la situazione della criminalità e delle denunce presenta notevoli differenze tra le varie province. La classifica vede in testa le aree metropolitane e i centri a maggiore densità turistica e commerciale:

Firenze : 2ª (sul podio nazionale insieme a Milano e Roma)

: 2ª (sul podio nazionale insieme a Milano e Roma) Prato : 8ª

: 8ª Livorno : 10ª

: 10ª Pisa : 24ª

: 24ª Grosseto : 26ª

: 26ª Lucca : 30ª

: 30ª Massa Carrara : 32ª

: 32ª Pistoia : 44ª

: 44ª Arezzo : 64ª

: 64ª Siena: 66ª

I dati del territorio di Grosseto

Entrando nel dettaglio dei dati provinciali per tipologia di reato, emergono alcune peculiarità e primati significativi.