GROSSETO – È stato pubblicato l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, la consueta analisi basata sui dati del Ministero dell’Interno relativi alle denunce registrate nell’anno precedente.
Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, la classifica generale (i dati sono relativi all’anno 2025) vede il territorio nella top 30 nazionale. Si posiziona infatti al 26° posto in Italia, con un totale di 8.563 denunce complessive (pari a 3.985,3 denunce ogni 100mila abitanti) e una leggera flessione della variazione rispetto all’anno precedente pari a -219 denunce.
L’andamento delle denunce, negli ultimi anni, ha un carattere irregolare: dal 2022 varia annualmente di qualche centinaio, ma si mantiene, almeno tra 2022 e 2025, sopra le 8.000.
(Dati da portale del Sole 24 Ore)
L’indagine del Sole 24 Ore analizza anche il profilo delle segnalazioni relative a persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze di polizia nel corso del 2025.
Per la provincia di Grosseto i dati evidenziano che l’incidenza percentuale dei minori sul totale delle persone denunciate è del 6,4%.
L’incidenza dei cittadini stranieri si attesta al 37,6%.
Il quadro generale in Toscana: come si posiziona Grosseto
Nel panorama regionale toscano, la situazione della criminalità e delle denunce presenta notevoli differenze tra le varie province. La classifica vede in testa le aree metropolitane e i centri a maggiore densità turistica e commerciale:
- Firenze: 2ª (sul podio nazionale insieme a Milano e Roma)
- Prato: 8ª
- Livorno: 10ª
- Pisa: 24ª
- Grosseto: 26ª
- Lucca: 30ª
- Massa Carrara: 32ª
- Pistoia: 44ª
- Arezzo: 64ª
- Siena: 66ª
I dati del territorio di Grosseto
Entrando nel dettaglio dei dati provinciali per tipologia di reato, emergono alcune peculiarità e primati significativi.
- Omicidi e sicurezza sul lavoro: Se si registrano zero omicidi volontari (94° posto nazionale), spicca tristemente il 1° posto nazionale per gli omicidi da incidente sul lavoro. Alto anche il dato sugli omicidi da incidente stradale, che collocano Grosseto al 2° posto in Italia con 10 denunce (4,7 su 100mila abitanti).
- I furti: nel complesso, le denunce per furto collocano Grosseto al 39° posto con 2.844 casi totali. All’interno di questa categoria spiccano però i furti in abitazione, che portano la provincia al 17° posto nazionale con 747 denunce nel 2025 (nel 2024 erano state 905), e i furti su auto in sosta (279 denunce, 28° posto). Più staccati i furti con strappo (34 casi, 22° posto) e quelli con destrezza (115 casi, 66° posto).
- Truffe e reati informatici: le truffe e frodi informatiche si confermano un fenomeno tutt’altro che irrilevante con 1.472 denunce (9° posto in Italia), un andamento che le vede aumentare rispetto all’anno 2024, quando le denunce erano state 1.273.
- Stupefacenti e spaccio: questo è uno dei dati più impattanti dell’intera rilevazione. La provincia di Grosseto si piazza infatti al 3° posto nazionale per reati legati agli stupefacenti (in crescita rispetto al quarto posto del 2024). Il totale delle denunce è 205 e a spingere in alto la classifica è in particolare la voce relativa allo spaccio, che vede Grosseto al 4° posto in Italia con 146 denunce nel 2025. Per quanto riguarda la produzione e il traffico di stupefacenti, si registrano 6 denunce (66° posto), mentre le denunce per associazione per produzione o traffico di stupefacenti sono, come nella classifica dello scorso anno, stabili a zero.
- Violenze, lesioni e danneggiamenti: le lesioni dolose registrano un altro dei numeri più alti in classifica: 353 denunce (4° posto nazionale) nel 2025. Mentre i danneggiamenti arrivano a quota 1.183 (19° posto). Le denunce per violenze sessuali sono state nel 2025 nel numero di 21 (57° posto), di cui 4 ai danni di minori di 14 anni (5° posto in Italia).