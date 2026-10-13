ISTIA D’OMBRONE – Il paese si prepara a vivere una giornata all’insegna della magia, del mistero e del divertimento. Sabato 31 ottobre 2026 torna “Halloween nel Borgo“, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Istia d’Ombrone con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Grosseto.

Dalle ore 15 alle ore 24, il suggestivo centro storico medievale si trasformerà in uno scenario dedicato ad Halloween, con allestimenti tematici, spettacoli di animazione e itinerari del mistero, offrendo a famiglie, bambini, giovani e visitatori un’occasione per scoprire il fascino e le bellezze del borgo.

L’Amministrazione comunale ha previsto un insieme di interventi per favorire la partecipazione, sostenere l’organizzazione e garantire un ordinato svolgimento della manifestazione. In particolare, il Comune metterà a disposizione un servizio di navetta gratuito, per agevolare l’accesso dei visitatori e ridurre la pressione del traffico nel centro storico. Sarà inoltre assicurata la presenza di agenti della Polizia locale, dalle ore 15 alle ore 24, insieme alla predisposizione delle necessarie misure di regolamentazione della viabilità, dei divieti di sosta e della relativa segnaletica.

«Halloween nel Borgo per trasformare la bellezza di Istia in occasione di festa e promozione»

«Le nostre frazioni non sono periferie, ma straordinari patrimoni di storia, identità e tradizioni che vogliamo rendere sempre più vivi e protagonisti – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Halloween nel Borgo rappresenta perfettamente questa visione: trasformare la bellezza di Istia d’Ombrone in un’occasione di festa, aggregazione, promozione turistica e crescita economica. Non vogliamo borghi da ammirare soltanto nelle cartoline, ma luoghi da vivere, frequentare e scoprire durante tutto l’anno».

«Per questo sosteniamo concretamente le associazioni che, con passione e capacità organizzativa, realizzano iniziative capaci di attrarre visitatori e creare nuove opportunità per il territorio – conclude – Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco, al presidente Paolo Sforzi e a tutti i volontari che lavorano per il successo di questa manifestazione. Investire nelle nostre frazioni significa investire nel futuro di Grosseto e dell’intera Maremma».

«Una manifestazione capace di richiamare numerosi visitatori richiede un’organizzazione attenta, soprattutto sotto il profilo dell’accessibilità, della mobilità e della sicurezza – aggiunge l’assessore al Turismo Riccardo Megale – Per questo abbiamo previsto un servizio di navetta completamente gratuito, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, alleggerire il traffico e rendere più agevole l’arrivo nel borgo. A questo si aggiungono il presidio della Polizia Locale e gli interventi necessari per la gestione della circolazione e della sosta. Vogliamo che Halloween nel Borgo sia una festa bella, partecipata e ben organizzata, nella quale cittadini e turisti possano vivere pienamente l’atmosfera di Istia d’Ombrone. È anche un esempio concreto di come il Comune possa affiancare le realtà associative, mettendo a disposizione servizi essenziali per la riuscita delle manifestazioni».

«Eventi come Halloween nel Borgo rappresentano un’importante opportunità anche per il tessuto economico locale. Ogni manifestazione che porta persone nelle nostre frazioni contribuisce a creare movimento, visibilità e occasioni di lavoro per le attività commerciali e produttive – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive Bruno Ceccherini – Con l’autorizzazione dell’appendice commerciale alimentare abbiamo voluto accompagnare l’iniziativa anche sotto questo profilo, nel rispetto delle disposizioni amministrative e sanitarie previste. La valorizzazione dei borghi passa anche dalla capacità di sostenere chi vi lavora e investe quotidianamente. Cultura, intrattenimento, turismo e commercio possono e devono procedere insieme, contribuendo a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e dinamico».