GROSSETO – Un guasto alla linea dati interessa l’intero territorio della Asl Toscana sud est e può causare rallentamenti e disservizi nei servizi informatici, con possibili disagi per gli utenti.

Cosa è successo

A provocare il guasto è stato il tranciamento di un cavo del gestore telefonico lungo la tratta tra San Giovanni Valdarno e Firenze.

I possibili disagi

Per questo potrebbero verificarsi disservizi e rallentamenti nell’erogazione dei servizi, con possibili disagi per gli utenti.

I tempi di ripristino

L’azienda è in costante contatto con i tecnici di Estar e della Regione, per ricevere aggiornamenti sullo stato dell’intervento e sui tempi di ripristino della linea. Si scusa per gli eventuali inconvenienti e ringrazia per la collaborazione.

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